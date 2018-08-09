MHP'li Enginyurt'tan Fındık Taban Fiyatı Çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ekonomik olarak dar boğazda olan Ordu, bu sel afetiyle ikinci büyük felaketi yaşamıştır. Mağduriyetlerin kısmen giderilmesi için hükümet, Sayın Cumhurbaşkanımız fındık taban fiyatını açıklamalı ve fiyat en az 15 olmalı" dedi.

MHP'li Enginyurt, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Ordu'daki sel felaketine dikkat çekti. Enginyurt, Ordu'da Perşembe, Fatsa, Ünye, Çaybaşı, İkizce ilçelerinde büyük afet meydana geldiğini belirterek, 5 kişinin yaralandığını ve 500 bin kişinin zarar gördüğünü ifade etti. Enginyurt, "Ordu'da yaşanan bu afet hepimizi derinden üzmüştür. Can kaybının olmaması tesellidir. Maddi ve manevi olarak büyük zararlar vardır. Ben hükümete seslenmek istiyorum; acilen fındık taban fiyatı açıklanmalı. Ekonomik olarak dar boğazda olan Ordu, bu sel afetiyle ikinci büyük felaketi yaşamıştır. Mağduriyetlerin kısmen giderilmesi için hükümet, Sayın Cumhurbaşkanımız fındık taban fiyatını açıklamalı ve fiyat en az 15 olmalı. Hasar tespit çalışmaları yapılmalı. Esnafın, çiftçinin, köylünün Tarım Kredi'ye ve bankalara prim borçları en az bir yıl ertelenmelidir" değerlendirmesini yaptı.

Ordu'da yıkılan köprülerin yerine Osmanlı tarzı kemer köprü uygulamasına geçilmesi önerisinde bulunan Enginyurt, hidroelektrik santrallerinin (HES) tekrardan gözden geçirilmesini de istedi. - ANKARA