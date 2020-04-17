MHP'li Enginyurt'tan berberler için 'nöbet usulü' çalışma talebi MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Berber ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berberlerin nöbet usulü hizmet vermeleri gerektiğini belirtti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Berber ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berberlerin nöbet usulü hizmet vermeleri gerektiğini belirtti.

MHP'li Cemal Enginyurt, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında berberlerin kapatılması ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapıp, berberlerin sorunlarına dikkat çekmişti. Enginyurt, bugün Ankara Berber ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. MHP'li Enginyurt, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 500 bin berberin hizmet verdiğini söyleyerek, "Berberler, evlerinde kalmak zorunda olan bir kitleyi oluşturuyor. Günübirlik çalışıp, günübirlik yaşamak durumunda olan bu kardeşlerimiz büyük sıkıntılar içerisindeler" dedi.

'ACİL TEDBİR ALINMALI'MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, berberlerin bu süreçte nöbet usulü çalışabilmeleri önerisinde bulunarak, "Berberlerimize özel kıyafetler belirleyerek sakal değil; ama saçların tıraş edilmesi noktasında hem berberlerimize gelir hem de insanımıza hizmet anlamında güzel olacağı kanaatindeyim. Hanımefendiler de bir şekilde kuaför ve güzellik uzmanı ihtiyacını 1 aydan bu tarafa karşılayamadığı için onların da ruh sağlığına etki etti. Karşılıklı bir etkileşim var. Birinin ekonomik anlamda ruh sağlığı bozuluyor diğerinin de alamadığı hizmetten dolayı ruh sağlığı bozuluyor. Devletimiz bu noktada acil bir tedbir almalı. Eğer tedbir alınamıyorsa bu konuda berberlerimize, çıraklarımız, kalfalarımıza, kuaförler ve güzellik uzmanlarımıza devlet 1270 yerine en az 2 bin 300 lira destek vermeli. Kira durdurulmalı. Böylesi bir afet durumunda ev sahipleri de ellerini vicdanlarına koyup berberlerimize destek olmalı" diye konuştu. Ankara Berber ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Kara da koranavirüs sürecinde berber, kuaför ve güzellik uzmanlarının sorunlarına değinerek, "Berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları zor bir süreçten geçiyor. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. İş yeri ve dükkan kirası olan kişilere de devletimizden katkı, yardım bekliyoruz" dedi.

Görüntü dökümü: ?-Ankara Berber ve Sanatkarlar Odası Bakanı Sezai Kara-MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

Haber-Kamera: Şaduman UNUTMAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

Kaynak: DHA