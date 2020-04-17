MHP'li Enginyurt Sağlık Bakanlığına seslendi
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Cemal Enginyurt, Milletvekili, MHP, Politika

MHP'li Enginyurt Sağlık Bakanlığına seslendi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförler için Sağlık Bakanlığına seslendi.

17.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:46
MHP'li Enginyurt Sağlık Bakanlığına seslendi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförler için Sağlık Bakanlığına seslendi. Enginyurt, "Berberlerimize özel kıyafetler belirleyerek sakal değil ama saçların tıraş edilmesi noktasında hem berberlerimize gelir hem de insanımıza hizmet anlamında güzel olacağı kanaatindeyim. Devletimiz bu noktada acil bir tedbir almalı. Eğer tedbir alınamıyorsa bu konuda berberlerimize, çıraklarımız, kalfalarımıza, kuaförler ve güzellik uzmanlarımıza devlet bin 270 yerine en az 2 bin 300 lira destek vermeli. Kira durdurulmalı. Ülkemiz bu sıkıntıyı atlatacak" dedi.

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında aralarında berber ve kuaförlerin bulunduğu birçok iş yeri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile faaliyetine geçici süre ara vermişti. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Berber ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda berber esnafının yaşadığı sorunları gündeme getiren Enginyurt, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek berberlerin özel bir kıyafetle belli saatler aralığında çalışması için düzenleme talebinde bulunmasının ardından berber esnafıyla bir araya geldi.

Ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Cemal Enginyurt, "Berberlerimize özel kıyafetler belirleyerek sakal değil ama saçların tıraş edilmesi noktasında hem berberlerimize gelir hem de insanımıza hizmet anlamında güzel olacağı kanaatindeyim" dedi.

Türkiye'de yaklaşık 500 bin berberin hizmet verdiğini belirten Enginyurt, "Berberler, evlerinde kalmak zorunda olan bir kitleyi oluşturuyor. Günübirlik çalışıp, günübirlik yaşamak durumunda olan bu kardeşlerimiz büyük sıkıntılar içerisindeler. Sakal değil ama saçların tıraş edilmesi noktasında hem berberlerimize gelir hem de insanımıza hizmet anlamında güzel olacağı kanaatindeyim. Hanımefendiler de bir şekilde kuaför ve güzellik uzmanı ihtiyacını bir aydan bu tarafa karşılayamadığı için onların da ruh sağlığına etki etti. Karşılıklı bir etkileşim var. Birinin ekonomik anlamda ruh sağlığı bozuluyor, diğerinin de alamadığı hizmetten dolayı ruh sağlığı bozuluyor. Devletimiz bu noktada acil bir tedbir almalı. Eğer tedbir alınamıyorsa bu konuda berberlerimize, çıraklarımız, kalfalarımıza, kuaförler ve güzellik uzmanlarımıza devlet bin 270 yerine en az 2 bin 300 lira destek vermeli. Kira durdurulmalı. Böylesi bir afet durumunda ev sahipleri de ellerini vicdanlarına koyup berberlerimize destek olmalı. Ülkemiz bu sıkıntıyı atlatacak" dedi.

Ankara Berber ve Sanatkarlar Odası Bakanı Sezai Kara ise korana virüs sürecinde berber, kuaför ve güzellik uzmanlarının yaşandığı sorunlara değindi. Kara, "Berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları zor bir süreçten geçiyor. Evlerine ekmek götüremiyorlar. Devlet büyüklerimize her esnafımıza ayrım etmeksizin her esnafımıza bir asgari ücret oranında yardım istiyoruz. İşyeri ve dükkanı kirası olan kişilere de devletimizden katkı, yardım bekliyoruz. Devletimizin küçük esnafa da paket açıklamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Berberlerin evlere giderek hizmet vermesini doğru bulmadıklarını belirten Kara, "Biz evlere gitmeyi kesinlikle onaylamıyoruz. Aslında müşteriler istiyor. Müşteriler arıyor berberimizi, 'beni tıraş et' diyor. 'Yok' dememize rağmen o zaman 'seninle işim olmaz' diyor ve başka bir berber arayışında bulunuyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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