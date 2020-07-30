MHP'li Enginyurt, partiden ihraç edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP'li Enginyurt, partiden ihraç edildi

MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP), parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kurulan sevk edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un partiden ihraç edildiğini açıkladı.

MHP'li Enginyurt, partiden ihraç edildi
30.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:53

MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP), parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kurulan sevk edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un partiden ihraç edildiğini açıkladı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada "21.07.2020 tarihinde MHP üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu ili Altınordu ilçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile MHP Tüzüğü'nün 78'inci maddesinin 'Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı' 4'üncü Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, basında çıkan açıklamaları nedeniyle disiplin kurulan sevk edildiğinde sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapmış, "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır" ifadelerini kullanmıştı.Enginyurt, ihraç açıklamasının ardından yine Twitter hesabından açıklama yaptı. Enginyurt, "MHP den ihraç ettiniz. Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler, bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için hep doğruları konuşan olacağım" değerlendirmesinde bulundu.Enginyurt'un ihracıyla MHP'nin sandalye sayısı 49'dan 48'e düştü.

 


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Yaşam
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Spor
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı 3. Sayfa
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı kuralının ertelenmesine itiraz etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı kuralının ertelenmesine itiraz etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Özlem Zengin Pınar Gültekin Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Ebru Şallı Kerem Bursin Belçim Bilgin
Spor Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bayram Ağustos Türk Lirası Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: MHP'li Enginyurt, partiden ihraç edildi - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 12:29:36. #1.14#
title