MHP'li Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi (4) 'BENİ İHRAÇ EDEMEZSİNİZ'MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İhraç! Hainler, satanlar, korkaklar, arkadan vuranlar, yolda bırakanlar, dalkavuklar için kesin çözümdür.

'BENİ İHRAÇ EDEMEZSİNİZ'

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İhraç! Hainler, satanlar, korkaklar, arkadan vuranlar, yolda bırakanlar, dalkavuklar için kesin çözümdür. İhanet etmedim, liderimi satmadım, korkmadım, yolda bırakmadım, dalkavuk olmadım, o sebepledir ki; beni ihraç edemezsiniz. Ben gereğini yaparım. Ülkücülük şereftir, şerefin tavizi olmaz" dedi.

Kaynak: DHA