MHP'li Enginyurt: "İstanbul'u İmamoğlu Kazanmadı, Cumhur İttifakı Teslim Etti"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u kaybetmesinin ana sebebinin muhtarlık seçimi için seçmen taşıma olayının etkili olduğunu belirtti.

31 Mart Yerel Seçimleri sebebiyle İstanbul'dan Anadolu'ya 557 bin seçmen taşındığını, bunun yaklaşık 500 bininin AK Parti ve MHP seçmeni olduğunu belirten MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sadece Ordu iline taşınan seçmen sayısının İstanbul'u kaybettirecek kadar etkili olduğuna dikkat çekti. Enginyurt, "Ordu iline İstanbul'dan 37 bin seçmen gelmiş. Sandıklardan çıkan oylara bakıldığında, muhtar seçmek için gelen bu insanların 30 bini oyunu AK Parti'ye vermiş. Geçersiz oyların sayımına baktığımızda 30 bin oy olan geçersiz oy, an itibariyle 15 bine düştüğüne göre, demek ki sadece Ordu vilayeti İstanbul seçimlerini kaybettiren olmuş. Mesudiye ilçesi 10 bin seçmen arttırarak 26 bin seçmene çıkmış. Seçimden bir gün önce Mesudiye'ye 250 otobüs gelmiş. Bu, 40 ile çarpıldığında 10 bin insan eder. Dolayısı ile seçmen taşıma işleri hiç AK Parti'nin işine yaramamış" diye konuştu.

"İstanbul'u İmamoğlu kazanmadı, Cumhur İttifakı teslim etti"

Enginyurt, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 ay evvelinden buna dikkat çeken uyarısını da göz önüne aldığımızda bizim dediğimiz net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ben diyorum ki, muhtar seçmek için, aza seçmek için Ordu'ya gelirken, İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığını kendi elimizle İmamoğlu'na teslim ettik. Yani İstanbul'da İmamoğlu kazanmadı, maalesef Cumhur İttifakı seçmenlerine sahip çıkmadığı için bu sıkıntıyı yaşıyor. O nedenle diyorum ki, nasıl muhtar seçmek için 6 ay önceden ikametgah mecburiyeti varsa, seçmen olmak için de 6 ay önceden ikametgah mecburiyeti derhal getirilmeli. Seçmen bu bilince ulaştırılmalı, muhtar seçeceğim diye, büyük vilayetler kaybedildiyse, bunun derhal önüne geçilmeli diyorum."

"Muhtarlığın artık bir özelliği kalmadı"

Muhtarlığın artık fazla işi olmadığını, hatta köy muhtarlarının çoğunun köye bile uğramadığını vurgulayan Enginyurt, "Kim muhtara hangi sürede ne için gittiğine bir baksın. Muhtarın ne kadar işine yaradığına bir baksın. Hangi köyde muhtarın durup durmadığına baksın. Ona göre kararını kendisi versin. Dolayısı ile iyi bir muhtar köyde hastaya bakarken, İstanbul'dan gelenlerin seçtiği bir muhtar ile oradaki hizmet eden bir muhtar devreden çıkmış oldu. Ben de diyorum ki, 1 yılın 350 gününü İstanbul'da yaşayıp, 15 gün Ordu'ya gelip, Ordu'nun kaderini değiştirmemek lazım. Maalesef Ordu'nun kaderi, 37 bin seçmenle burada muhtarlar açısından değişirken, İstanbul'da da Büyükşehir Belediyesi kaybetti Cumhur İttifakı" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA