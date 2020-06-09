MHP'li Enginyurt: "HDP kapatılmalıdır"
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MHP'li Enginyurt: "HDP kapatılmalıdır"

MHP'li Enginyurt: "HDP kapatılmalıdır" "HDP, Türkiye'de; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir darbe yapmaya, isyan başlatmaya karar vermiş, talimatı böyle almıştır" "Cumhurbaşkanımız ve Tarım ve Orman Bakanımızdan yeni sezonda fındık taban fiyatının en az 24 TL olmasını talep ediyoruz"...

09.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:08

MHP'li Enginyurt: "HDP kapatılmalıdır"

"HDP, Türkiye'de; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir darbe yapmaya, isyan başlatmaya karar vermiş, talimatı böyle almıştır"

"Cumhurbaşkanımız ve Tarım ve Orman Bakanımızdan yeni sezonda fındık taban fiyatının en az 24 TL olmasını talep ediyoruz"

"Covid-19 sürecinde gördük ki tarım en hassas konuların başında geliyor. Çiftçilerimiz hasadına sahip çıkmaya başlamıştır"

"HDP yürüyüşü, başkaldırıdır, HDP yürüyüşü, Türkiye Cumhuriyeti'ne isyandır. HDP yürüyüşü, adalet ve demokrasi arayışı değildir. HDP'nin derdi adalet yürüyüşü değildir. HDP, Türkiye'de; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir darbe yapmaya, isyan başlatmaya karar vermiş, talimatı böyle almıştır"

ANKARA - MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "HDP yürüyüşü, adalet ve demokrasi arayışı değildir. HDP, bu konuda samimi değildir. HDP, yürüyüş ve adalet konusunda samimi olsaydı 3 yıldır hapis yatan Selahattin Demirtaş için yürürdü. HDP, Türkiye'de; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir darbe yapmaya, isyan başlatmaya karar vermiş, talimatı böyle almıştır. Ordu Milletvekili olarak HDP kapatılmalıdır diyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında 15 Haziran'da başlaması planlanan HDP yürüyüşü hakkında sert açıklamalarda bulundu. HDP'nin kapatılması gerektiğini söyleyen Enginyurt, yeni sezonda açıklanacak fındık taban fiyatları hakkında da taleplerini iletti.

"Üreticimiz, ürettiği ürünün karşılığını alma mutluluğunu yaşadı"

Fındık üreticisinin 2019 yılında açıklanan fındık taban fiyatından dolayı yüzünün güldüğünü belirte MHP'li Enginyurt, "Halkımızın bizden istediği, bizim talep ettiğimiz fındık taban fiyatını Temmuz ayı itibariyle açıklayarak 8 milyon insanımızın yüzünü güldürmüş ve fındık fiyatları gerek serbest piyasada gerek TMO tarafından layıkıyla karşılanmıştır. 17 liradan başlayan fındık taban fiyatı 25 liraya kadar serbest piyasada değer bulmuş, son olarak TMO 30 milyon fındığı 25 TL'den satışa çıkarmış ve 300 bin ton talep gelmiştir. Üreticimiz, ürettiği ürünün karşılığını alma mutluluğunu yaşamıştır" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız ve Tarım ve Orman Bakanımızdan yeni sezonda fındık taban fiyatının en az 24 TL olmasını talep ediyoruz"

Temmuz ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni fiyatların açıklanacağını hatırlatan Enginyurt, açıklanacak taban fiyatının 24 TL olmasını talep etti. Enginyurt, "Şimdi yeni sezon geldi. Oyunlar tekrar kurulmaya, tuzaklar yeniden sahneye konulmaya başlandı. Tekelci firmalar, alivre satış yapanlar özellikle yeni sezonda fındık taban fiyatlarının düşük açıklanması için yeni oyunlar sahneye koyuyorlar. Daha 2 ay gibi bir süre olmasına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığımız rekolte açıklamamasına rağmen birileri rekolte üzerinden oyun oynayarak TMO'nun düşük fiyat açıklamasını bekliyorlar. Çünkü alivre satış yaptılar. Buradan Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Fındık, Türkiye'de milli bir ürün olarak devletin ödemiş olduğu paranın fazlasıyla kazanıldığı bir ürün olmuştur. Fındık asla devletimize zarar ettirmez bilakis kar ettirmiştir. Hatta CHP'liler 'TMO çok kar etti. Karını dağıtsın' diyerek absürt bir açıklama yapmışlardır. Sanki TMO zarar etse millet zararı karşılayacakmış gibi. TMO aldığı ürünü kar ederek satmalı ki devletimiz yeni sezonda daha çok destek versin. Cumhurbaşkanımız ve Tarım ve Orman Bakanımızdan yeni sezonda fındık taban fiyatının en az 24 TL olmasını talep ediyoruz. Üreticilerimiz adına fındık taban fiyatı 24 lira olmalıdır. Çünkü son satış TMO tarafından 24-25 lira civarında gerçekleşmiştir. Üreticimiz, iktidarın verdiklerinden memnundur. Çiftçilerimiz, Ordu'ya, Giresun'a geri dönmüşlerdir. Covid-19 sürecinde gördük ki tarım en hassas konuların başında geliyor. Çiftçilerimiz hasadına sahip çıkmaya başlamıştır" dedi.

"HDP, yürüyüş ve adalet konusunda samimi olsaydı Selahattin Demirtaş için yürürdü"

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü' hakkında sert açıklamalarda bulunan Enginyurt, "HDP yürüyüşü, başkaldırıdır, HDP yürüyüşü, Türkiye Cumhuriyeti'ne isyandır. HDP yürüyüşü, adalet ve demokrasi arayışı değildir. HDP, bu konuda samimi değildir. HDP, yürüyüş ve adalet konusunda samimi olsaydı 3 yıldır hapis yatan Selahattin Demirtaş için yürürdü. HDP, adalet konusunda samimi olsaydı belediye başkanları görevden alınıp hapse atıldığında yürüyüşünü yapardı. HDP'nin derdi adalet yürüyüşü değildir. HDP, Türkiye'de; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir darbe yapmaya, isyan başlatmaya karar vermiş, talimatı böyle almıştır. Ordu Milletvekili olarak HDP kapatılmalıdır diyorum" ifadelerini kullandı.

MHP'li Enginyurt: 'HDP kapatılmalıdır'

Kaynak: İHA

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