MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir - Haberler
AK Parti, MHP, Güncel

MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ceza İnfaz Yasasına ilişkin, "Cumhur ittifakı, AK Parti ve MHP asla katilleri, mafyaları, torbacıları, kadın tacirlerini affetmemiştir, aklından bile geçirmemiştir" dedi.

17.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:39
MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ceza İnfaz Yasasına ilişkin, "Cumhur ittifakı, AK Parti ve MHP asla katilleri, mafyaları, torbacıları, kadın tacirlerini affetmemiştir, aklından bile geçirmemiştir" dedi.

MHP'li Cemal Enginyurt, TBMM'de kabul edilmesi ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Yasası ile ilgili CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararını değerlendirdi. Enginyurt, "CHP ve İYİ Partiye bir şey söylemek isterim; 'Alaaddin Çakıcı tahliye oldu, fikir suçluları, FETÖ'cüler ve PKK'lılar tahliye olmadı' diye Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar. Alaaddin Çakıcı 67 yaşında, 65 yaş indirimden faydalanarak tahliye oldu. Tahliye olmasa da 5 ay sonra hapisten çıkacaktı. Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP asla katilleri, mafyaları, torbacıları, kadın tacirlerini affetmemiştir, aklından bile geçirmemiştir. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne giderek 'eşit adalet', 'eşit infaz' diyerek göreceksiniz eğer Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir karar alınırsa, kadın tacizcileri, kadın katilleri, çocuk tecavüzcüleri hepsi CHP sayesinde hapisten çıkacak" dedi.Enginyurt, Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Partili İbrahim Halil Oral'la yaşadığı tartışmaya ilişkin de "Sinir ve şekerin verdiği etkiyle ağzımdan istenmeyen küfürler çıktı, çıkmasa iyiydi. Bir milletvekilinin küfür etmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi: Ovalı'nın bulduğunu söylediği ilaç zaten deneniyor Haberler
Bilim Kurulu üyesi: Ovalı'nın bulduğunu söylediği ilaç zaten deneniyor
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haberler
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı Haberler
Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu...
İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı
İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
88 yaşındaki kolonya koleksiyoneri, koronavirüs nedeniyle kolonyalarını dağıtıyor
88 yaşındaki kolonya koleksiyoneri, koronavirüs nedeniyle kolonyalarını dağıtıyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,90'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,90'dan işlem görüyor
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
İstanbul Boğazı'ndan 'Corona' isimli gemi geçti
İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti
Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Ercüment Ovalı 'Hayat kurtarabilir' dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa
Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş
Magazin Emrah Sezen Aksu Halil Sezai Cengiz Kurtoğlu
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Ivan Obradovic Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 15:57:58. #1.15#
title