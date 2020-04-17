MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir - Haber
AK Parti, MHP, Politika

MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ceza İnfaz Yasasına ilişkin, "Cumhur ittifakı, AK Parti ve MHP asla katilleri, mafyaları, torbacıları, kadın tacirlerini affetmemiştir, aklından bile geçirmemiştir" dedi.

17.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:35
MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ceza İnfaz Yasasına ilişkin, "Cumhur ittifakı, AK Parti ve MHP asla katilleri, mafyaları, torbacıları, kadın tacirlerini affetmemiştir, aklından bile geçirmemiştir" dedi.

MHP'li Cemal Enginyurt, TBMM'de kabul edilmesi ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Yasası ile ilgili CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararını değerlendirdi. Enginyurt, "CHP ve İYİ Partiye bir şey söylemek isterim; 'Alaaddin Çakıcı tahliye oldu, fikir suçluları, FETÖ'cüler ve PKK'lılar tahliye olmadı' diye Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar. Alaaddin Çakıcı 67 yaşında, 65 yaş indirimden faydalanarak tahliye oldu. Tahliye olmasa da 5 ay sonra hapisten çıkacaktı. Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP asla katilleri, mafyaları, torbacıları, kadın tacirlerini affetmemiştir, aklından bile geçirmemiştir. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne giderek 'eşit adalet', 'eşit infaz' diyerek göreceksiniz eğer Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir karar alınırsa, kadın tacizcileri, kadın katilleri, çocuk tecavüzcüleri hepsi CHP sayesinde hapisten çıkacak" dedi.

Enginyurt, Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Partili İbrahim Halil Oral'la yaşadığı tartışmaya ilişkin de "Sinir ve şekerin verdiği etkiyle ağzımdan istenmeyen küfürler çıktı, çıkmasa iyiydi. Bir milletvekilinin küfür etmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

- Ankara

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Ovalı'nın bulduğunu söylediği ilaç zaten deneniyor Haber
Bilim Kurulu üyesi: Ovalı'nın bulduğunu söylediği ilaç zaten deneniyor
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haber
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı Haber
Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haber
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
Gizemli hayırsever, 33 bin TL ödeyip veresiye defteri satın aldı Haber
Gizemli hayırsever, 33 bin TL ödeyip veresiye defteri satın aldı
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
Koronavirüsü yenen doktor 'Mutlaka tüketin' deyip zerdeçalı tavsiye etti
Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti
Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı
İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm
Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Muhammet Emin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Ece Erken Deniz Seki Ebru Polat Serdar Ortaç
Spor Falcao Tamer Tuna Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Çocuk Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 16:10:17. #1.15#
title