MHP'li Edis: "Görev Verilirse Kaçmam"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Danışmanı Hüseyin Edis, kendisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi adaylığına ilişkin herhangi bir müracaatının olmadığını belirterek, "Bize bir görev verildiğinde bu görevden kaçmamız söz konusu olmaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Danışmanı ve eski MHP Samsun Milletvekili Hüseyin Edis, Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda açıklamalarda bulunan Edis, önceki dönemlerde Samsun'da yaptıkları faaliyetlerden bahsetti. Önümüzdeki sürecin önemli olduğuna dikkati çeken Edis, "Samsun'da ki adaylar konusunda isme bakmıyorum. Bu aday geçmişte ne yapmış. Eğer burada bir hizmete talip olur da gerçekleşirse nereleri yapabilir diye değerlendiriyorum. Partiler üzerinde düşünüyorum özellikle yereldeki adayların yapacakları hizmetleri. Çünkü bir partinin temsilcisi olarak bir yerde aday olabilirsiniz ama bir yerde belediye başkanı olduktan sonra bütün halkı başkanı olmak zorundasınız" diye konuştu.

"Müracaatım yok"

Cumhur İttifakı'nın sağlam yere basabilmesi adına seçimlerin önemli olduğunu kaydeden Edis, "Biz bunun farkındayız. Ne gerekiyorsa fedakarlık yapacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ilgili herhangi bir aday yok. Konuşulan isimler var genel merkeze yapılmış bir müracaat yok. Benim de bir müracaatım yok. Bana 'sen aday olur musun' diyen de olmadı. Ben genel başkanın danışmanıyım. Bize bir görev verildiğinde bu görevden kaçmamız söz konusu olmaz" şeklinde konuştu. - SAMSUN