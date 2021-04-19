MHP'li Durmaz, partisinin belediye başkanlarını hizmet damgalı pasaport konusunda uyardı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin belediye başkanlarına, kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının durdurulduğunu hatırlatarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin belediye başkanlarına, kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının durdurulduğunu hatırlatarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Durmaz, MHP'li belediye başkanlarına gönderdiği mesajda, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenerek, yurt dışına çıkış yapmalarının sağlandığına yönelik bazı haberlerin, son zamanlarda kamuoyunun gündemine geldiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığının, bu konuyla ilgili müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattığını anımsatan Durmaz, "Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, 'belediyeler aracılığıyla, kamu görevlisi olmayanlara hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulduğunu' belirtmiştir. Bu kapsamda, gereken hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe