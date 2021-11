MHP'li Durmaz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında konuştu Açıklaması

ORDU (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, parti olarak 53 yıldır Türkiye'de sorumlu siyaset anlayışıyla, sorun üreten değil sorun çözen bir yaklaşımla, özellikle söz konusu milli meseleler olduğunda her türlü siyasi mülahazanın ötesinde değerlendirme yaptıklarını ve karar aldıklarını söyledi.

Durmaz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında yaptığı konuşmada, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temalı program kapsamında Ordu'da bulunduklarını belirtti.

Türkiye'nin, bütün dünyada olduğu gibi zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini anlatan Durmaz, "Tüm dünyada çok ciddi sonuçları olan pandemi sorunuyla uğraşıyoruz. 250 milyon insanın hastalandığı, 5 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği ve dünya ekonomisinin topyekun yüzde 4 oranında küçüldüğü bir süreçten bahsediyoruz." dedi.

Durmaz, uzmanlara göre salgının son yüzyılın en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu, aynı zamanda son 40 yılın da en büyük ekonomik krizinin kaynağı olarak değerlendirildiğini aktardı.

Türkiye'nin de nasibine düştüğü kadar bu konuda sıkıntı ve sorun yaşadığına işaret eden Durmaz, "Tez zamanda inşallah alınan tedbirlerle ve bu tedbirlere riayet ederek bundan kurtulabiliriz. Aşılanma oranı aslında fena değil ama yine herhalde bir pik dönemine doğru da gidiyoruz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Durmaz, Türkiye'nin 37 yıldır terör sorunuyla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, "Bu elbette manevi kayıplarımıza yol açtı. Çok sayıda şehidimiz var güvenlik güçlerimizden. 6 bin 21 sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 84 bin saldırı olmuş." ifadelerini kullandı.

"Teröre ödenen ekonomik bedel 1 trilyon dolar"

Bunun yanı sıra ülkenin terör nedeniyle katlandığı ekonomik bedel de olduğuna dikkati çeken Durmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde bir grup toplantısında Genel Başkanımız bunu izah etti, yani terörün ekonomik boyutunu da dikkate alan bir değerlendirme yaptı. 2021 dahil edildiğinde teröre ödenen ekonomik bedel 1 trilyon dolar. Türkiye'nin toplam dış borcunun iki katına tekabül ediyor. Böldüğünüz zaman da her bir fert için kişi başına 1585 dolar daha fazla milli gelir demek. Çok önemli bedeller ödediğimiz bir süreç."

Durmaz, ülkenin Gezi olayları, 15 Temmuz darbe girişimi gibi çok zorlu ve sıkıntılı süreçler yaşadığını anlatarak şunları kaydetti:

"Umut ederiz ki hep birlikte alınacak doğru kararlar ve tedbirlerle bu zorlukların, bu sıkıntıların da üstesinden gelebiliriz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 53 yıldır Türkiye'de sorumlu bir siyaset anlayışıyla, sorun üreten değil sorun çözen bir yaklaşımla, hassaten de söz konusu milli meseleler olduğunda her türlü siyasi mülahazanın ötesinde bir değerlendirme yapar ve ona göre karar alırız."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben." dediğini anımsatan Durmaz, Bahçeli'nin ısrarla ifade ettiği ve artık milli hafızaya kazınan bu sözlerinin, yaklaşımlarının da özeti gibi olduğuna işaret etti.

Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz öncesine kadar çok sert muhalefet ettiğimiz hükümetle, 15 Temmuz'da tabii olarak sokakta kurulan bir Cumhur İttifakı'nın tarafı olarak, şüphesiz Türkiye'nin önce o girdaptan, o sıkıntıdan kurtulması, çıkarılması için mücadele ettik. Şimdi de özellikle terörle mücadele, dış politika, milli hak ve çıkarlarımızın korunması noktasında hükümete samimi bir destek vermeye devam ediyoruz. Siyasi anlayışımızın gereği olarak da milli meselelerde ve tüm bu süreçte asla ve kata hiçbir şeyi pazarlık unsuru haline getirmedik. Hiçbir talebimiz söz konusu değildir."

Milletin menfaatine yapılacak her iyi düzenlemede sonuna kadar destek vereceklerini vurgulayan Durmaz, "Tasvip etmediğimiz her konuda da görüşlerimizi, düşüncelerimizi açık, seçik bir şekilde her platformda dile getiririz, muhataplarımıza iletiriz. Bugün de sizlerin bize ifade edeceğiniz sorunları, sıkıntıları not alarak yine muhataplarımıza ileteceğiz. Ama aynı zamanda TBMM'de de bunların takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de böyle bir muhalefet var"

Sadir Durmaz, partisinin Ünye İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'a yönelik eleştirilerde bulunan Durmaz, "Türkiye'de böyle bir muhalefet var. Kimse kusura bakmasın ama şöyle bir tablo çizeyim ben size, yani evinizin her iki duvarında birer tane çerçeve olsun ve o çerçevenin içine resimler yerleştirelim. Şu taraftaki duvarda arkasında Türk bayrağı, önünde sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Devlet Bahçeli, genel başkanımızın olduğu bir çerçeve. Bu tarafta da ortada Kemal bey, yanında Pervin Buldan, öbür tarafında Meral hanım, arkasında PKK, FETÖ ve sufle veren en arkada Amerika." ifadelerini kullandı.

Durmaz, bazı sıkıntıların da olduğunu dile getirerek, "Tüm dünyada yaşanan bir sorun var, yani bugün Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri, dünyanın gelişmiş ülkelerinde enflasyon rakamları rekor seviyede, işsizlik rakamları rekor seviyede, yani sadece biz yaşamıyoruz bunu. Ama bu sorunlar üzerinden bir değerlendirme yaparak Türkiye'nin bekasını, geleceğini tehdit altına almaya, aldırmaya da hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimse kusura bakmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Sadir Durmaz, Vali Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de ziyaret gerçekleştirdi.

Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ordu Muhtarlar Derneği, Ordu İş Adamları Derneğini de ziyaret eden Durmaz, Türk Sağlık-Sen İl Kongresi'ne katıldı, ardından partisinin Fatsa İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.