MHP'li Durmaz: Dörtyol Belediye Başkanının istifası işleme konuldu
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MHP'li Durmaz: Dörtyol Belediye Başkanının istifası işleme konuldu

MHP'li Durmaz: Dörtyol Belediye Başkanının istifası işleme konuldu
Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR - Haberler | Politika

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifasının kabul edildiğini duyurdu.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifasının kabul edildiğini duyurdu. 

MHP'li Sadir Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hibe ettiği 100 atın kaybolmasıyla gündeme gelen Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifasıyla ilgili açıklama yaptı. Durmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı atlar nedeniyle, adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti

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