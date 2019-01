MHP'li Durmaz: "Birilerinin sarı yelek giymeye hazırlandıklarını görüyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP İl Başkanlığında düzenlenen bir programa katıldı. Programda konuşan Durmaz, MHP olarak cumhur ittifakı iradesinin bir önceki seçimde olduğu gibi yerel seçimde de hakim olmasını için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söyledi. Durmaz, "Biz cumhur ittifakını gelip geçici veya bir kaç belediye fazla almak gibi bir anlayışa indirgemiyoruz. Biz cumhur ittifakını ülkenin geleceğini kurtarmak isteyenlerle, FETÖ'nün PKK'nın gölgesine girmiş ülkenin geleceğini karartmak isteyenlerin mücadelesi olarak görüyoruz. Genelde farklı bir irade yerele farklı bir iradenin ortaya çıkması halinde kaçınılmaz bir takım çatışmalara yol açılabileceğini de gözardı etmiyoruz. Her gün birileri birilerini sokağa davet ediyor. Her gün birilerinin sarı yelek giymeye hazırlandıklarını görüyoruz. Bunlara fırsat vermemek adına, terörle mücadelede en kapsamlı mücadelenin yapıldığı bu dönemde bu mücadelenin kesintiye uğramaması bakımından bu yerel seçimlerden alanımızın akıyla çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

Biz başta Ankara olmak üzere bütün Türkiye'de geçmişte bir şekilde yolu bizimle kesişmiş ama bugün farklı yerlerde duranlara, Selahattin Demirtaş'a af isteyenlere, HDP'yi Kürtlerin siyasi temsilcisi olarak görenlere, dün partimizi CHP'lileşmekle suçlayıp bugün iki dönem üst üste CHP'den aday olmaya çalışanlara asla fırsat ve prim vermeyeceğiz. Açıkça ilan ediyorum hiç kimse MHP'yi, ülkücüleri istismar edemeyecek, hiç kimse onların iradesini saptıramayacak. Bunu yapmaya çalışanlar ayaklarını denk alsınlar" diye belirtti.

Kaynak: İHA