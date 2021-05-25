MHP'li Demirkan'dan Tire'de yapılması planlanan katı atık tesisiyle ilgili açıklama
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MHP'li Demirkan'dan Tire'de yapılması planlanan katı atık tesisiyle ilgili açıklama

MHP'li Demirkan'dan Tire'de yapılması planlanan katı atık tesisiyle ilgili açıklama
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapılması planlanan Katı Atık Transfer İstasyonu ve Düzenli Depolama Tesisi Projesi'nin mera arazisine zarar vereceği iddia ederek tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapılması planlanan Katı Atık Transfer İstasyonu ve Düzenli Depolama Tesisi Projesi'nin mera arazisine zarar vereceği iddia ederek tepki gösterdi.

Karateke Mahallesi'nde planlanan "Katı Atık Transfer İstasyonu ve Düzenli Depolama Tesisine" ilişkin yazılı açıklama yapan Demirkan, "Hayvanların otladığı, köylünün geçimini sağladığı, köye 5 dakika yürüme mesafesinde olan bir mera arazisine bu tesisin kurulmasına karşıyız." ifadelerini kullandı.

Mahallede 280 bin 436 metrekarelik mera arazisine bu tesisin kurulmasının İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oy çokluğuyla kabul edildiğini anımsatan Demirkan, şunları kaydetti:

"Bu tesislerin belirtilen mera parsellerine kurulması ile Karateke, Akkoyunlu Mahallelerine, Küçük Menderes Havzasına, Akarca Ovasına, yeraltı sularına, tarımsal ekilişlere, çevreye vereceği zarar bütün tarımsal kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından da belirtilmektedir. Bu proje tam bir çevre katliamıdır. Tire'ye çöp tesisi ile yatırım getirdiklerini zannedenler, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde bu kararı kabul etmişlerdir. MHP meclis grubu yapılan oylamada 'hayır' oyu vermiştir. Bu tesiste Bayındır, Torbalı, Selçuk ve diğer ilçelerden getirilecek çöpler toplanacak ve depolanacaktır. Mevcut belediye yönetiminin ilçemiz ve halkımızı ne kadar çok düşündükleri ortadadır. Çok büyük yatırım olarak gördükleri bu tesisi Karateke ve Akkoyunlu Mahallesi halkı ile duyarlı Tireli hemşerilerimiz istememektedir. Tiremizin yeşil ve temiz kalması için konunun yakın takipçisiyiz."

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Ayyıldız da yaptığı açıklamada, 2019 yılı Kasım ayındaki meclis toplantısında Tunç Soyer ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in 29 Ekim 2020'den sonra Tire'deki vahşi çöp depolama alanına çöp dökmeyecekleri sözünü verdiklerini anımsattı.

Komisyon üyelerinin bu konuda çalışmasını isteyen Ayyıldız, "Umarım daha olumlu bir sonuç alınır ve bir infial ortaya çıkmaz. Burası tam bir üretim merkezi. Tire'de tarım ve hayvancılık ile insanların olumsuz etkilenmeyeceği pek çok arazi var katı atık transfer istasyonu olarak kullanılabilecek. Yeniden yer belirlenmesi için çalışma yapılmasını istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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