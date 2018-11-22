Iphone Kıran MHP'li Cemal Enginyurt'tan Geri Vites: Demo Telefon Kırdık

TBMM'de CHP'li Özgür Özel'in "Önce, ABD'yi protesto etmek için Iphone'u kırıp sonra 'Brunson gidince ortada kaldık, gitti bizim Iphone' diyen biz değiliz" sözlerine cevap veren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Iphone'u kırmadım. İl başkanım yanımda, 'basın bunu haber yapsın' diyerek, demo bir telefonu kırmıştır.' ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT: BİZ DE SEÇİLDİK

TBMM Genel Kurulunda, Enginyurt, yerinden söz alarak, daha önce yaptığı bir konuşmaya ilişkin, dün Genel Kurulda bazı CHP'li milletvekillerinin sözlerini çarpıttığını öne sürdü. Enginyurt, "Biz de seçilmiş milletvekiliyiz Özgür Özel, ileri geri konuşmasan çok sağlıklı olur diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

ÖZEL'DEN IPHONE, ABD VE 31 MART ELEŞTİRİSİ

Bunun üzerine söz alan Özgür Özel, "Önce, ABD'yi protesto etmek için Iphone'u kırıp sonra 'Brunson gidince ortada kaldık, gitti bizim Iphone.' diyen biz değiliz. 'Bu nasıl ittifak?' diye serzenişte bulunup, 'AK Parti için 31 Mart'ta durum hiç de iyi görünmüyor' diye başlayan açıklamadan sonra Devlet Bahçeli'nin 'Açıklamaları kendisini bağlar, bizi bağlamaz' açıklamasının ardından 'Doğru söylüyor Genel Başkanım, benim sözlerim değil, Genel Başkanımın dedikleri doğru' diyen ben değilim" karşılığını verdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

"DEMO BİR TELEFONDU"

Yeniden söz alan Enginyurt, "Iphone'u kırmadım. İl başkanım yanımda, basın bunu haber yapsın diyerek, demo bir telefonu kırmıştır, maksat bunun haber olmasıydı. Niyetimiz, maksadımız belliydi." dedi. O gün Türkiye'ye başlatılan saldırıya karşı Cumhurbaşkanı'na destek vermek istediğini belirten Enginyurt, "Arkasından, doğrudur, Brunson serbest bırakılınca sitemimizi ifade ettik" diye konuştu.