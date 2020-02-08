MHP'li Büyükataman'dan partisinin kuruluşunun 51. yılı mesajı Açıklaması

08.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:06

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP, kurulduğu günden beri vatan ve millet sevdalılarının buluşma noktası, Türk milliyetçiliği fikrinin okulu haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, 1948'de Millet Partisiyle başlayan doğuşun, Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisiyle doğruluşa, buradan da Milliyetçi Hareket Partisine adım adım ulaştığını belirtti.

Türk milliyetçiliğinin tek siyasi temsilcisi MHP'nin 8-9 Şubat 1969'da Adana'da yapılan genel kongrede Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin adını "Milliyetçi Hareket Partisi" olarak değiştirmesiyle kurulduğunu anımsatan Büyükataman, ardından toplanan ilk Genel İdare Kurulunda parti ambleminin "üç hilal" olarak kararlaştırıldığını kaydetti.

Partinin kuruluşunda ve bugüne gelişinde emeği geçenlere teşekkür eden Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin veciz ifadesi ile partimizin yaşı 51'dir, siyasetimizin yaşı 72'dir, davamızın yaşı Türklüğün yaşıyla eştir, eşittir." görüşünü paylaştı.

"MHP, kurulduğu günden beri vatan ve millet sevdalılarının buluşma noktası, Türk milliyetçiliği fikrinin okulu haline gelmiştir." ifadesini kullanan Büyükataman, şunları belirtti:

"Bu okulun ülke çapında uyandırdığı milli şuur sayesindedir ki Büyük Gazi'den sonra unutturulmaya çalışılan Türklüğün medeni vasfı milletimize yeniden hatırlatılmıştır. Yine bu okul sayesindedir ki milletimiz, içine çekilmeye çalışıldığı küçük millet olma kompleksinden uzaklaştırılmıştır. Ecdadını daha iyi tanıyan milletimiz, daha büyük işler yapacağına inanmış ve milliyetçi hareketin Türklüğün yüceliğini hatırlatan söylem ve eylemleri sayesinde ayağa kalkmıştır. Milliyetçi hareket, kaderini Türk milletinin kaderiyle eşitlemiş bir davanın adıdır, Türk milletinin sadık hizmetkarı, ülküdaşı olmaya devam edecektir.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin Kızıl Elmamız olarak gösterdiği '2023 bölgesinde lider ülke Türkiye' ve '2053 küresel güç Türkiye' hedeflerine ulaşmak için durmak, dinlenmek, yorulmak bilmeden çalışma azmindeyiz. Başaracağımıza olan inancımız ise tamdır çünkü Allah bizimledir."

Kaynak: AA