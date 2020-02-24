MHP'li Büyükataman'dan CHP'ye HDP tepkisi

24.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:28

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, hafta sonu düzenlenen HDP Kongresi'ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun kongrede yaşanan saygısızlıklara karşı sustuğunu belirterek tepki gösterdi.



Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu düzenlenen HDP Kongresi'ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun kongrede yaşanan saygısızlıklara karşı sustuğunu belirterek, "Hafta sonu düzenlenen HDP Kongresi'ne Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini temsilen, 9 Ocak 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği oylamalarında HDP saflarına oturmak suretiyle HDP-CHP iş birliğini ifşa eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu katılmıştır. Kongre salonunda İstiklal Marşımızın okunmamış olması, Kandil'in siyasi şubesi olan HDP'nin geleneği haline gelmiştir. Peki, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcısı olan zat İstiklal Marşımızın okunmamasına bir tepki göstermiş midir? Aynı CHP'li temsilci milletimizi bölmeyi, devletimizi yıkmayı amaçlayan teröristler 'devrim şehidi' olarak anılıp bu leşlere saygı duruşunda bulunulduğu esnada ne yapmıştır? Ayağa kalkıp ihanete iştirak etmiş midir? Yoksa bu rezilliğe tepki gösterip salonu terk etmiş midir?" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin beka mücadelesinde daima karşı cephede yer aldığını ve milli meseleleri sömürü haline getirmeyi siyaset zannettiğini kaydeden Büyükataman, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 8 Mayıs 2019 yaptığı konuşmadaki, "CHP Genel Başkanı ve sözcüleri önde T.C. tabelasını asarlar, arkada 'YPG bize mi saldıracakmış' diyerek tıkır tıkır karanlık işlerine bakarlar. Önde şehit cenazesine katılırlar, arkada şehit yakınlarına terörist iftirası atarlar. Ön tarafta T.C. tabelası koyarlar, arkada HDP'yle buluşurlar, Kandil'in destek mesajından mutluluk duyarlar. Önde Kuvay-i Milliye pozu verirler, arkada kuvay-i melanete kucak açarlar. Çünkü önde başka, arkada başkalar. Önce T.C.'yi asarlar, sonra da hıyaneti askıya çıkarırlar" sözlerini hatırlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA