MHP'li Büyükataman'dan Bahçeli'nin 'idam' açıklamasını eleştiren CHP'ye tepki MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 'idam' açıklamasını eleştiren CHP'ye tepki göstererek, "Karşı çıkışlarının sebeplerini kamuoyu ile paylaşmak, varsa kangren halini almış bu soruna çözüm tekliflerini ortaya koymak;

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 'idam' açıklamasını eleştiren CHP'ye tepki göstererek, "Karşı çıkışlarının sebeplerini kamuoyu ile paylaşmak, varsa kangren halini almış bu soruna çözüm tekliflerini ortaya koymak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni katil olarak göstermeye kalkan CHP'li yöneticilerin ve CHP'nin ipiyle kuyuya inen ittifak ortaklarının görevidir" dedi.

MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, açıklamasında maksadını gayet sarih bir şekilde ortaya koyduğunu bildirdi. Buna rağmen belli siyasi çevrelerin Bahçeli'yi hedef alan karalama kampanyası başlattığını savunan Büyükataman, "Türkiye'de kadına ve çocuklara yönelik artan cinsel istismar ve vahşice işlenen cinayetler durmak yerine her geçen gün tahammül edilemeyecek sınırlara ulaşmaktadır. 'Bu kadarı da olamaz' dediğimiz vahşilikler, maalesef sıradanlaşmaya başlamıştır. Oysa her gün yeni bir çığlık; yüreğimizi yakmakta, uykularımızı kaçırmakta, vicdanı olanların vicdanını sızlatmaktadır. Diğer yandan Türkiye'nin kalkınma hamlelerini sekteye uğratmak isteyenlerin, Türkiye'yi demokrasi dışı yöntemlere başvurmak suretiyle dize getireceğini zanneden çevrelerin, FETÖ benzeri yapılanmaları paravan olarak kullanıp Anayasal düzeni ortadan kaldırma hazırlıklarını görmezden gelmek ülkeye en büyük ihanettir" dedi.

CHP'YE ELEŞTİRİMHP'li Büyükataman, Bahçeli'nin, açıklamasında 'Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'çocukların cinsel istismarı', 'cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar' ve 'cebir ve şiddet kullanarak Anayasa'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak' suçlarına idam cezası getirilmesini bir zorunluluk olarak gördüğünü belirttiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Muhakkak ki yargı, cezanın uygulanmasında ölçülülük ilkesine bağlı kalmak suretiyle işlenen suç ve verilen ceza dengesini tartacak bir teraziye sahip olacaktır. Yaptığının yanına kar kalacağını düşünen vahşilerin ve Anayasal düzeni cebir ve şiddetle yıkma hayali kuran düzenbazların Milliyetçi Hareket'in bu teklifi karşısında paniğe kapılması anlaşılabilir bir durumdur. Anlaşılmaz olan ise CHP'nin başını çektiği ittifakın, Türk milletinin haklı beklentilerini dile getiren Sayın Genel Başkanımızın idamla ilgili talebine karşı yaklaşımlarıdır. Karşı çıkışlarının sebeplerini kamuoyu ile paylaşmak, varsa kangren halini almış bu soruna çözüm tekliflerini ortaya koymak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni katil olarak göstermeye kalkan CHP'li yöneticilerin ve CHP'nin ipiyle kuyuya inen ittifak ortaklarının görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'tam bağımsızlık' mücadelesinden mandacılığa evrilen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin ve gayriresmi şubelerinin; toplumun huzuru, dirliği ve güvenliği söz konusu iken Avrupa Birliği'ni işaret etmesi kendileri açısından hem utanç verici hem de gayri samimidir. Partisini ve partililerini terör örgütünün siyasi uzantılarına topyekün paravan yapanların idam yasasına önce şahsen destek vereceğini söyleyip ardından 'brexit-trexit' sözleriyle konuyu Avrupa Birliğine bağlaması iradelerinin ipotek altında olduğunun en net kanıtıdır."MHP'li Büyükataman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tüm siyasetini toplumsal beklentileri suistimal üzerine kuranlar, idamın da bu maksatla gündeme getirildiği iddiasıyla konuya kendi çözümsüz ve sonuç odaksız politikaları açısından yaklaşmaktadır. Şehirlere bombalar yağarken sıvışacak yer arayanların bugün mikrofonlar karşısındaki sahte pehlivanlıkları güreş meydanına çıkıncaya kadardır. Türk milleti ile güreşe tutuşmaya kalkanlar yenilmeye mahkümdur. Toplumun kanayan yaralarına ilaç vermek yerine, yarayı açanların menfaatlerini önceleyenlerin FETÖ'ye gizli af ve erken seçim yatırımı iddiaları tıpkı siyasetleri gibi ucubeliktir. Bir çözüm önerisi olmayanların içi boş söylemleri, Türkiye'nin ayağına zincir vurma maksadını taşımaktadır. Büyük Türk milleti bu zincirleri kıralı, zincirlerin sahiplerine tarihi ders vereli çok zaman geçmemiştir. Yenilen pehlivanın güreş hevesi beyhudedir, sonuç değişmeyecektir."

Kaynak: DHA