MHP'li Büyükataman: Devlet Bahçeli, Türk milletinin menfaatine hareket edenlerin yanında

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine yanıt verdi. Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin menfaatlerine uygun hareket eden her kim varsa destek olduğunu, her kim de bu kutsallara düşmanlık beslemişse karşısında yer aldığını bildirdi. Büyükataman, şunları kaydetti: "Sayın Genel Başkanımızın herhangi bir menfaat beklentisi içerisinde olmadan ve 'her ne pahasına olursa olsun' diyerek büyük bir inanç ve kararlılıkla yürüdüğü Ülkücü bir gelenek olan bu ilkeli yolu, sağır sultanın duyduğu bu basit gerçeği, ihanete programlanmış bir kuklanın idrak etmesini beklemiyoruz. Kendisi de kullanılıp atılacak bir eşya olan bu kuklanın; vatan ve millet yoluna bu derece adanmış bir hayatı idrak etmesi zaten eşyanın tabiatına aykırıdır. Sırtında hançerlenmedik yer kalmadığı halde Türk siyasetinin büyük bir vefa örneği olmaya devam eden Sayın Genel Başkanımızı, birlikte yol yürüdüklerini yarı yolda bırakmakla suçlamak; ucuz bir yalan, kuru bir iftira ve bayağı bir karakter ürünüdür. ve hiçbir ayna, muhatap olduğu bu çirkin görüntü sebebiyle Davutoğlu'nun evindeki aynadan daha bahtsız değildir. Bir yandan HDP'nin alternatifi olmaya heves eden, diğer yandan okyanus ötesinden medet uman siyasi atıklar ve fosiller bilsinler ki çıktıkları yolda Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki Milliyetçi-Ülkücü Hareket; karşılarında daima heybetiyle duracak, büyük Türk milleti ihanete prim vermeyecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı