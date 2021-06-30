MHP'li Büyükataman: CHP, Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP'li Büyükataman: CHP, Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır

MHP'li Büyükataman: CHP, Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'li bazı milletvekillerinin İstanbul Taksim'de düzenlenen 'Onur Yürüyüşü'ne destek verdiğini belirterek, "CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'li bazı milletvekillerinin İstanbul Taksim'de düzenlenen 'Onur Yürüyüşü'ne destek verdiğini belirterek, "CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır" dedi.

MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Taksim'de düzenlenen 'Onur Yürüyüşü'nde 'Kürdistan' sloganlarının atıldığını kaydetti. Yürüyüşe CHP'li milletvekillerinin de destek verdiğini belirten Büyükataman, "Bu destek Cumhuriyet değerlerini özümsemiş, her bir CHP'li kardeşimizi de rahatsız etmiştir. CHP yönetiminin millete yabancı dostlarının kendilerini taşıyacağını zannettiği iktidar ile camiasına, ülkesine ve milletinin değerlerine bu derece yabancılaşması temiz vicdanlarda yer edinememektedir. CHP 'Medeniyetin esası; gelişme ve gücün esası ailedir. Bu hayata fenalık muhakkak sosyal, ekonomik, siyasal güçsüzlüğe sebep olur.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır. İP'de Genel Başkan Yardımcıları Bahadır Erdem marifetiyle devlete meydan okunan bu rezilliğe destek vermiş; emniyet güçlerimizi ve devleti hedef alarak 'oyun'un bir parçası olduğunu efendilerine duyurmuştur" dedi.

MHP'li Büyükataman, açıklamasını şöyle sürdürdü:  

"Büyük Türk milleti müsterih olsun, MHP 'büyük oyun'un farkındadır. Türk milletinin tertemiz kanlarıyla vatan kılınmış bu toprakları hiçbir yabancı gücün 'oyun sahası' haline getirmesine; vatan sathında kaos ve kargaşa ikliminin hakim kılınmasına Türk milletinin desteğiyle evelallah müsaade etmeyeceğiz. Hattı değil, sathı müdafaa şuuru ile, terk edecek tek bir karış toprağımızın söz konusu olmadığının, kaybedecek tek bir insanımız, vazgeçecek tek bir milli ve ahlaki değerimiz bulunmadığının bilinmesinde fayda vardır." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AK Parti'li gençlerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
AK Parti'li gençlerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Adana'da, eski ve yeni başkan arasında 'hırsız- hain' polemiği
Adana'da, eski ve yeni başkan arasında 'hırsız- hain' polemiği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Lütfü Türkkan Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Mert Müldür Metin Oktay Cüneyt Çakır Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP'li Büyükataman: CHP, Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:56:08. #1.16#

title