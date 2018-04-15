MHP'li Büyükataman: Bazıları, 'Hepimiz Lawrence'ız' Diye Bağırmaktadır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türk milletini yok etmek isteyen 'Haçlılar', yeni seferlerinde artık devşirmeler kullanmakta, Türk milletinin içinden profesyonel hainler yetiştirmektedir. Artık 'Lawrence' yetiştirmeye gerek yok; çünkü yeterince var. Bazıları, ülkemizi yok etmek adına, kapalı kapılar ardında sessizce; ama var kuvvetiyle 'Hepimiz Lawrence'ız' diye bağırmaktadır" dedi.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa'da düzenlenen 'İlçe Divan ve Üye Katılım Toplantısı'nda katıldı. Orhangazi ilçesindeki toplantıda konuşan Büyükataman, Türkiye'nin önünde çetin bir yol olduğunu söyledi. MHP'li Büyükataman, "Türk milletini yok etmek isteyen 'Haçlılar', yeni seferlerinde artık devşirmeler kullanmaktadır. Bilek gücüyle yenemeyeceklerini, yenseler bile yok edemeyeceklerini anladıkları Türk milletinin içinden profesyonel hainler yetiştirmektedirler. Artık 'Lawrence' yetiştirmeye gerek yok; çünkü bazıları, ülkemizi yok etmek adına kapalı kapılar ardında, sessizce; ama var kuvvetiyle 'Hepimiz Lawrence'iz' diye bağırmaktadır. Bizler, o sesleri duyuyoruz. MHP olarak bu sesleri kısmak için mücadele etmekteyiz. Türkiye'nin ve Türk milletinin hasımları karşısında sarsılmaz duruş ortaya koyuyoruz. 'Büyük Türkiye' ülkümüzü inşa etmek üzere mücadelemizi sürdürüyoruz. Gayemiz, Türklüğü ve Türk milletini hak ettiği müreffeh, kudretli seviyelere taşımaktır. Güçlünün söz sahibi olup, zalimleştiği dünyada ülke olarak güçsüzün sesi, mazlumun tutan eli olmalıyız, inşallah da olacağız. Emperyalizmin bölücü ve yıkıcı faaliyetleri karşısında istikrar ve huzurun tarafında duracağız. Bu uğurda Mehmetçiklerimiz de 'al bayrak inmesin, ezan susmasın, vatan bölünmesin' diye fani bedenlerini feda etmişlerdir" diye konuştu.

'SIĞ ÇIKAR HESAPLARIYLA HAREKET ETMEDİK'

MHP'li Büyükataman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'nin geleceğini tayin edecek, istikrarı ve normalleşmeyi sağlayacak yönetim yapısı olduğunu vurguladı. Uyum yasalarının süratle çıkarılması gerektiğini de belirten Büyükataman, şunları söyledi:

"'Cumhur ittifakı', Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2019'dan itibaren yerleşmesi, kurum ve kurallarıyla hayata geçmesi için tüm gücüyle çalışacaktır. Bu maksatla 'cumhur ittifakı'nın zayıflamasına, zaafa düşmesine hiçbir şart altında izin vermeyeceğiz. 2019 yılının Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde dikkatli dil, hassas üslup, 'cumhur ittifakı'nın doğasını zedelemeyecek kampanya stratejisi izleyeceğiz; ama kimse tereddüt etmesin ki asıl hedeften asla şaşmayacağız. Sayın genel başkanımızın ifade ettiği gibi ağaca bakarken, ormanı gözden kaçırmayacağız. Zarfa değil, mazrufa kafa yoracağız. Adalet ve Kalkınma Partisi ile son derece olgun, düzeyli, seviyeli, anlaşmaya ve uzlaşmaya dayalı ittifak hukukunu cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine kadar sürdüreceğiz. Yol kazası istemiyoruz, siyasi provokasyonlara kapalı duruyoruz. Kısır siyasi polemiklerle sığ çıkar hesaplarıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz. Biz cumhurun iffet ve iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmanın heves ve heyecanıyla yoğrulacağız."

- Bursa