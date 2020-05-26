MHP'li Büyükataman: Babacan'ın dili kendisine ait değildir
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MHP'li Büyükataman: Babacan'ın dili kendisine ait değildir

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımıza haddini aşan sözler sarf eden Babacan'ın dili kendisine ait değildir" dedi.

MHP'li Büyükataman: Babacan'ın dili kendisine ait değildir
26.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:48

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımıza haddini aşan sözler sarf eden Babacan'ın dili kendisine ait değildir" dedi.

MHP'li Büyükataman, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine dair yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, Babacan'a tepki göstererek, "Her fırsatta Sayın Genel Başkanımıza haddini aşan sözler sarf eden Babacan'ın dili kendisine ait değildir. Biz bu dili çok iyi bilmekteyiz. Bu dil; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin, FETÖ'nün boğazına tıkadığı dildir. Bu dil, PKK sevicilerine kıvırıp yutturduğumuz dildir. Bu dil, Türkiye'deki siyasi şubelerine Sayın Devlet Bahçeli'yi hedefe koyduran kaynağı dışarıda bir merkezin dilidir" ifadelerini kullandı.

'FETÖ VE PKK SÖZCÜLERİNE VAATTE BULUNUYOR'Babacan'ın konu MHP olduğunda hayayı ve riyayı bir kenara bırakarak doğrudan düşman kesildiğini kaydeden Büyükataman, şunları kaydetti: "Kendine faydası olmayanların milletin dertlerine 'deva' olmak için çıktıklarını iddia ettikleri yol, yol değildir. Bunlar gereksiz ve boş işler uzmanıdır. Büyük Türk milleti kargaların kılavuzluğuna muhtaç kalmamıştır, kalmayacaktır. FETÖ'ye milyon dolarlık peşkeşi hala yüzü kızarmadan savunmaya kalkanların Türk milletinin acılarına ortak olmasını beklemiyoruz. Düşünce özgürlüğü adı altında PKK ve FETÖ sözcülerine Türk milletine özgürce düşmanlık yapmayı vadeden Babacan'a ve bağlı olduğu bitik bataryaya Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in veciz sözünü hatırlatmak isteriz: 'Türkiye'yi parçalama, Türk milletini bölme diye bir hürriyetten söz edilemez."'PARMAĞINI ŞIKLATARAK DEMOKRASİ GETİRECEĞİNİ SÖYLÜYOR'

Büyükataman, MHP'nin Cumhur İttifak"nın iki eşit ve onurlu bileşeninden birisi olduğunu, ancak MHP ve AK Parti'nin iki ayrı tüzel kişiliği bulunduğunu vurgulayarak, "Sayın Bakanların belirlenmesi ve karar alma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanındadır. Parmağını şıklatarak demokrasi getireceğini, 30 günde ekonomiyi toparlayacağını söyleyen Ali Potter, korona günlerinde Harry Potter izleyedursun Milliyetçi Hareket Partisi gerekli gördüğü tüm konularda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kıymetli Bakanlarına katkılarını sunmakta, olumlu icraatlerde de takdirlerini ifade etmektedir. Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini deli saçması olarak adlandırması bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksızdır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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