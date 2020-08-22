MHP'li Bulut: "Tek liste demek dayatma demek değil"
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MHP'li Bulut: "Tek liste demek dayatma demek değil"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, kongrelere tek liste ile girdiklerini ifade ederek, "Tek liste demek dayatma demek değil. Tek listede bütünleşerek kongrelerimizi yapacağız" dedi.

MHP'li Bulut:
22.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:06

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, kongrelere tek liste ile girdiklerini ifade ederek, "Tek liste demek dayatma demek değil. Tek listede bütünleşerek kongrelerimizi yapacağız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Tokat'ın Turhal ile Zile ilçe teşkilatlarında kongre yapıldı. Korona virüs önlemleri altında yapılan kongrede konuşma yapan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, dünyaya musallat olan hastalık nedeni ile kongreleri dar kapsamda yaptıklarını ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz hal sebebiyle genel merkezimiz böyle bir uygulamayı uygun gördü. Geniş katılımlı bir kurultay gerçekleştiremedik. Önceliğimiz toplum sağlığıdır ve bütün insanlığın bu salgından kurtulmasıdır" dedi.

"MHP Türkiye'nin bekasının kilit partisi durumundadır"

MHP'nin kilit parti konumunda olduğunu belirten MHP'li Bulut, "Türkiye'nin içinde bulunduğu hal ve şartlar gereğince dün olduğu gibi bugün de MHP Türkiye'nin bekasının kilit partisi durumundadır. MHP'nin duruşu milli çizgi ve devlete yön veren bir çizgidir. MHP başından beri bir politika ortaya koyarken kişilerin menfaatleri üzerinde bir duruş sergilemedi. Türkiye'nin bekasına yönelik politikalar gütmektedir" dedi.

"Dedikodular kulak asmayın"

MHP kadrolarının, ülkücülerin gelecekte ülke yönetiminde çok daha fazla söz sahibi olacağını ifade eden Bulut, "Sizden istirhamım dedikodulara kulak asmayın. Anketlerde MHP'yi hep yüzde 5 gösterdiler. Bizi yüzde 5'e hapsetmeyi alışkanlık haleni getiren hastalıklı bir yapı var. Fakat her zaman oyumuz artmıştır. MHP önümüzdeki süreçte tüm kadrolarıyla birlikte Türkiye'nin dinamiği, ana siyasi hareket olacaktır" diye konuştu.

Kongrelere tek liste ile giriliyor

Kongrelere tek liste halinde girildiğini kaydeden Bulut, "MHP rahmetli başbuğun önderliğinde kilit partisi olduğu dönemde, içinden bir parti kurdurdular ve en az 10 sene kaybettirdiler. Daha sonra tekrar kilit parti olduğu dönemde ikinci bir operasyon çektiler ve yeni bir parti kurdurttular. Buna rağmen MHP yüksek oy almaya devam ettiler. MHP sistemin en kilit noktasından biri olmaya devam ettiriyor. MHP ne zaman kilit noktaya gelse, bir operasyonla karşı karşıya kalıyor. MHP tekrar yükselişte, Türkiye'nin her tarafında itibar kazanmaya devam ediyor. Kazanı bir kez daha kaldırmaya çalışıyorlar. Buna meydan vermemek için kurultaylara tek liste ile gidiyoruz. Tek liste demek dayatma demek değil. Tek listede bütünleşerek kongrelerimizi yapacağız. Kimse ötekileştirilmedi. Bu kritik sürecin tek parça halinde sürecin tamamlanması demektir" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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