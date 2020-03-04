MHP'li Bulut'tan sulama birliklerinin borcu silinsin çağrısı

04.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:14

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sulama birliklerinde daha önce görev alan kişilerin mal varlıklarına 223 milyon lira SGK borcu nedeniyle haciz konulduğunu ifade ederek, "Bu SGK borçları bir yasa ile silinmelidir. Çünkü insanların bunu ödeme gücü yoktur" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret ederek çiftçinin sorunlarının çözümü noktasında girişimlerde bulundu. Sulama birliklerinin içinde bulunduğu sıkıntıları dile getiren raporu Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e ileten MHP'li Bulut, "Bir enkaz günden güne büyüyerek Anadolu'yu sarmış vaziyettedir. Sulama birliklerinde daha önce görev almış insanların şuan mal varlıklarına 223 milyon lira SGK borcu nedeniyle haciz konulmuş durumda. Bu SGK borçları bir yasa ile silinmelidir. Çünkü insanların bunu ödeme gücü yoktur. Köylerde yaşamak isteyen vatandaşlar üretim yapmak istiyor ancak bu borçlar yüzünden üretim yapamıyor" diye konuştu. Sulama birliklerinin daha işlevsel bir yapıya kavuşturulması gerekliliği üzerinde duran Bulut, "Sulama birlikleri borç batağında bulunuyor. Çalıştırdığı kişilerin maaşlarını ödeyemeyen, SGK primlerini yatıramayan birlikler, çiftçiden para tahsil etmeye çalışıyor. Bu durum bir borç sarmalını ve arkasından icraları getiriyor. Acilen bu konunun da yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Faiz yükü altında ezilen ve hepimizin kökü, kaynağı ve meşrebi olan Anadolu köylüsünü yeniden ayağa kaldıracak, köy hayatını şehir hayatının güçlü bir alternatifi haline getirecek bütün tedbirleri el birliğiyle hayata geçirecek bir formül bulmalıyız" diye konuştu.



Erbaa ilçesinde 2B arazilerine ilişkin düzenlemelerin bir an önce netliğe kavuşturulmasına ilişkin köylülerin beklentilerini dile getiren Bulut, "Köylümüz, çiftçimiz ve tarımla iştigal eden bütün kesimlerimiz halinden memnun değil ve tabiri caizse perişan haldedir. Buna ortak akılla, ortak iradeyle ve hep birlikte bir çözüm bulmak, çözüm üretmek bu Meclisin görevidir" ifadelerini kullandı.



MHP'li Bulut ayrıca şehitlerin köyde ikamet eden ailelerine, başka şart aranmaksızın başvuruları halinde hibe büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği verilmesine ilişkin düzenleme talebinde bulunduklarını sözlerine ekledi. - TOKAT

Kaynak: İHA