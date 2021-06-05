MHP'li Bulut: "Köy hayatı biterse Türkiye biter"
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MHP'li Bulut: "Köy hayatı biterse Türkiye biter"

MHP'li Bulut: 'Köy hayatı biterse Türkiye biter'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut, köy hayatının korunması gerektiğini belirterek, "Köy biterse, köy hayatı biterse Türkiye biter" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut, köy hayatının korunması gerektiğini belirterek, "Köy biterse, köy hayatı biterse Türkiye biter" dedi.

Tokat'ın Zile ilçesinde köyleri ziyaret eden MHP'li Bulut, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Evren köyde vatandaşlar MHP'li Bulut'a yol, gölet ve taş ocağı sorunlarını dile getirdi. Ellerinden geldiği kadar köylünün sorunlarını mecliste dile getirmeye çalıştıklarını belirten Bulut, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti. Köyden şehre göçün önlenerek köy hayatının korunması gerektiğini beliren Bulut, "Köylerin korunması lazım. Büyük şehirlere göç eden çocuğunuz, akrabalarınızın inşallah köylerine geri dönerek yaşayacağı bir zemin oluşturmak lazım. Köy biterse, köy hayatı biterse Türkiye biter. Şehirlerin bu kadar insanı kaldırma imkanı yok. Köylüleri bir yere topladığınızda üretim yapacak kimse de yok. Bu anlamda mutlaka ama mutlaka köy hayatının desteklenerek korunması lazım" dedi. - TOKAT

MHP'li Bulut: 'Köy hayatı biterse Türkiye biter'
MHP'li Bulut: 'Köy hayatı biterse Türkiye biter'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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