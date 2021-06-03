MHP'li Bulut: "Hamamcılar hayal kırıklığına uğradı"
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MHP'li Bulut: "Hamamcılar hayal kırıklığına uğradı"

MHP'li Bulut: 'Hamamcılar hayal kırıklığına uğradı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 1 Haziran'da başlayan normalleşmede hamam işleten esnafın ayrı tutulmasının bu camiada büyük bir reaksiyona ve hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 1 Haziran'da başlayan normalleşmede hamam işleten esnafın ayrı tutulmasının bu camiada büyük bir reaksiyona ve hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi.

Türkiye'de kontrolü normalleşme dönenimde hamam işletmeleri açılmayı bekliyor. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, salgın nedeniyle neredeyse bir buçuk yıldır kapalı kalan hamam işletmecilerinin sorunlarına ilişkin yetkililere çağrıda bulundu. Türkiye genelinde bulunan hamam işletmecilerinin çoğunluğunun Tokatlı olduğunun altını çizen Bulut, "Otellerin altındaki hamamlar, saunalar çalışıyor, dışarıdan insanlar buralara gidiyor. Buna karşılık hamamlar kapalı, bu durum ciddi bir haksız rekabete neden olmaktadır. Osmanlı döneminde salgında hamamlar kapatılmadı, tam aksine yararlanıldı. Bilim Kurulu, 'Elinizi sık sık yıkayın' diyor, hamamlarda ise insanlar tamamen hijyen şartlarında aklanıp paklanıyor. Bu durum karşısında hamam işletmecileri şaşkın ve üzgünler" dedi.

Hamamcıların büyük bir çoğunluğunun Tokatlı olması nedeniyle kendisine sürekli "açılmaları yönünde" talepler iletildiğine dikkat çeken Bulut, "Şimdi kontrollü bir normalleşme var. Bu normalleşmede en hijyenik yerler olan hamamları ayrı tutmak sosyal adalete ters. Bu aynı zamanda büyük bir kitlenin sıkıntıya düşmesini de beraberinde getirmektedir. Hamamların bir an önce gerekirse sınırlı sayıda müşteri ile açılması gerekmektedir" diye konuştu.

Bulut, 1 Haziran'da başlayan normalleşmede hamam işleten esnafın ayrı tutulması bu camiada büyük bir reaksiyona ve hayal kırıklığına sebep olduğunu belirterek, "Devlet bu esnafa 2 bin 500 lira verdi, şimdi de 600 lira veriyor. Bu para elektrik giderlerine bile yetmez. Hamamlarımızın bir önce hizmete girmesi toplum sağlığı ve temizliği açısından da bir ihtiyaçtır. Türkiye genelinde 6 binden fazla hamam var. Buralar birer şifa ve temizlik kaynağıdır. Ayrıca termal özelliği olan hamamlar da mevcut. Bu gerçeği bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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