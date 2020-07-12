MHP'li Bülbül, Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirdi Açıklaması MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Ayasofya, İstanbul'un fethiyle Müslüman Türk milletinin ibadet yeri olmuştur.

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Ayasofya, İstanbul'un fethiyle Müslüman Türk milletinin ibadet yeri olmuştur. Kılıç hakkıdır ve Ayasofya'nın ne şekilde değerlendirileceğine karar verecek olan Türk devletidir, dolayısıyla da aziz milletimizdir." ifadelerini kullandı.

Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, Vakıf malı olan Ayasofya'nın, vakfiyesine muvafık şekilde cami olarak kullanılmasının, milletin uzun yıllardır hasreti ve beklentisi olduğunu, Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Ayasofya kararı milletimizin iradesidir." ifadesini kullanan Bülbül, söz konusu kararın, milletin haklı ve meşru beklentisi olduğunu vurguladı.

Bülbül, "Ayasofya, İstanbul'un fethiyle Müslüman Türk milletinin ibadet yeri olmuştur. Kılıç hakkıdır ve Ayasofya'nın ne şekilde değerlendirileceğine karar verecek olan Türk devletidir, dolayısıyla da aziz milletimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Danıştay'ın verdiği Ayasofya kararı ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin TBMM Genel Kurulu'nda coşkuyla karşılandığını aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"Tarihi bir an yaşadık. Milletimizin duyduğu heyecan ve sevinç, millet iradesinin adresi olan TBMM'ye de tam manasıyla sirayet etti. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği üzere, Ayasofya'nın kapıları hamdolsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. Türkiye'de bu kararla Ayasofya meselesinde hukuki ve siyasi mutabakat sağlanmıştır. Geldiğimiz nokta, 24 Kasım 1934'de Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen fetih sembolü Ayasofya'nın, Danıştay eliyle ve Cumhurbaşkanlığı iradesiyle yaklaşık 500 yıldır Müslüman Türk milletinin mabedinin 86 yıl aradan sonra müze statüsünden çıkartılarak yeniden ibadethanemiz olmasına karar verilmiştir. Bu noktada Yunanistan'ın, ABD'nin ya da Avrupa Birliği'nin ne düşündüğünün, ne istediğinin bir değeri ve itibarı yoktur. Ayasofya ile alakalı karar ve inisiyatif, Türk devletindedir. Devletimizin iradesi de aziz milletimizi temsil etmektedir."

Kaynak: AA