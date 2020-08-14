MHP'li Belediye Başkanı'ndan, CHP İl Başkanı'na vanalı ve borulu 'su kesintisi' cevabı
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MHP'li Belediye Başkanı'ndan, CHP İl Başkanı'na vanalı ve borulu 'su kesintisi' cevabı

KIRIKKALE Yahşihan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz, ilçede altyapı çalışması sırasında yaşanan su kesintisi sonrası kendisine tepki gösteren CHP Kırıkkale İl Başkanı'na cevap verdi.

MHP'li Belediye Başkanı'ndan, CHP İl Başkanı'na vanalı ve borulu 'su kesintisi' cevabı
14.08.2020 17:59 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:18

KIRIKKALE Yahşihan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz, ilçede altyapı çalışması sırasında yaşanan su kesintisi sonrası kendisine tepki gösteren CHP Kırıkkale İl Başkanı'na cevap verdi. Toprak altından çıkarılan eskiyen içme suyu borularını makamında gösteren Türkyılmaz, "Yahşihan Belediye olduğu tarihten itibaren altyapı işinde hiçbir çalışma olmamış. Bizler de bizden önceki yönetim zamanında hazırlanan projeyi biraz daha geliştirerek adım attık. Ancak ne yazık ki CHP zihniyeti burada ortaya çıkmıştır" dedi.

Yahşihan Belediyesi ilçede eskiyen içme suyu borularının değiştirilmesi amacıyla iki ay önce altyapı çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında zaman zaman boruların patlaması nedeniyle su kesintisi yaşandı. Belediye bunun üzerine su kesintisinin yaşandığı bölgelere itfaiye aracı ile su takviyesi yaptı.

CHP İl Başkanı Onur Yüksek Bozdağ ise, yaşanan su kesintisine tepki gösterdi. Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Yahşihan'da yaşanan su kesintileri büyük bir beceriksizlik örneğidir. Salgının tırmandığı bu günlerde evlerin musluklarından su akıtamamak bir belediyenin asli görevlerini yerine getirememesidir. Altyapı çalışması da bunun bahanesi olamaz. İsterseniz en iyi ihtimalle 500 günde tamamlanacağı söylenen altyapı çalışması süresi boyunca tüm Yahşihan başka bir yere taşınsın. İşiniz bitince kısa mesajla cağırırsınız" dedi.BAŞKAN MAKAMINDA SU BORULARINI GÖSTERDİ

Başkan Türkyılmaz, kendisine yapılan eleştiri sonrası, toprak altından çıkartılan eskiye su borusu ve vanası ile CHP'li Başkana yanıt verdi. Su borusu ve vanasını makamında gazetecilere gösteren Türkyılmaz, "CHP zihniyeti her yerde olduğu gibi burada da ortaya çıktı. Sayın İl Başkanı sosyal medya hesabından cevap vereceğine bize ulaşsaydı biz sorunları çözerdik. Kaldı ki İller Bankası tarafından ihalesi edilen altyapı ve kanal işinde firma işe 750 gün diyerek başlamış ve biz bu işi Yahşihan Belediyesi olarak 500 iş gününe düşürdük. Yahşihan Belediye olduğu tarihten itibaren altyapı işinde hiçbir çalışma olmamış. Bizler de bizden önceki yönetim zamanında hazırlanan projeyi biraz daha geliştirerek adım attık. Ancak ne yazık ki CHP zihniyeti burada ortaya çıkmıştır. Bu elimde gördüğünüz bir su borusu, halini görüyorsunuz, vanaların durumu ortada. Eğer bu arkadaşlar bu şekilde su içmek istiyorlar ise benim saygım sonsuz. Bugüne kadar su kesintisinde itfaiyemiz tarafından 173 iş yerine 215 ton, toplamda 15 bin tona yakın su dağıttık" dedi.


Kaynak: DHA

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