MHP'li Belediye Başkanı Kapısına 5 Kg'lık Ağırlık Koydu

Karabük'ün Yenice ve Eskipazar ilçelerinde seçimi kazanan MHP'li belediye başkanların ilk icraatları makam kapılarından yana oldu. Eskipazar Belediye Başkanı seçilen MHP'li Hüseyin Dönmez makam odasının kapısını söktürürken, MHP'li Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise kapıya 5 kg'lık ağırlık koydu.

Eskipazar ilçesinde yüzde 57 oy ile Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Dönmez'in ilk işi makam odasının kapısını söktürüp atmak oldu. Mazbatasını aldıktan sonra makamına oturan ve ilk olarak makam odasın kapısını söktüren Dönmez "Kapımız 24 saat halkımıza açık olacak." dedi. Hiçbir vatandaşın kapısından dönmeyeceğini belirten Başkan Dönmez "Daha önceki yıllarda da belediye başkanlığı yapmıştım. O zamanda kapım herkese 24 saat açıktı. Allah nasip etti, Eskipazar halkı beni tekrar belediye başkanı olarak seçti. Ben onlara hizmet etmek için 24 saat onların emrinde olacağım. Seçim çalışmasında Eskipazarlı hemşehrilerime söz vermiştim, 'Kapım her zaman sizlere açık olacak' demiştim. Bu nedenle makam odamın kapısını söktürdüm. Belediye binasına gelen ve benimle görüşmek isteyen herkes rahat rahat makamıma gelip benimle görüşecek." diye konuştu.

MHP'nin Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise makam kapasına 5 kilogramlık tartı koyfu. Başkan Çaylı, sosyal medyasından paylaştığı yazıda, "Söz verdik, demiştik ki belediye başkanlığı makam odasının kapısını hep açık tuttuk, tutmaya devam edeceğiz. Kapımızdaki 2 kg'luk okkayı 5 kg'ya çıkaracağız demiştik. ve ilk icraatlarımızdan ilki bu oldu. Söz verdi mi yaparız." ifadesini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA