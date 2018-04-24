MHP'li Başkanlar Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şiirin ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi genel merkezde ziyaret etti.

Üç MHP'li belediye başkanı ile birlikte Genel Başkan Bahçeli'yi ziyaret ettiklerini ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ziyarette Salihli, Turgutlu ve Selendili hemşehrilerin selamlarını iletip, çalışmalar hakkında bilgiler verdiğini söyledi.

Başkan Kayda, Şirin ve Savaş ile birlikte Ankara ziyareti kapsamında ayrıca MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'a da nezaket ziyaretinde bulunup, çalışmalarında kolaylıklar dilediklerini vurguladı. - MANİSA