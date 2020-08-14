MHP'li başkandan CHP'ye: "CHP zihniyeti her şeye karşı"
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MHP'li başkandan CHP'ye: "CHP zihniyeti her şeye karşı"

MHP'li başkandan CHP'ye: "CHP zihniyeti her şeye karşı" Başkan Türkyılmaz: "Ayasofya'yı açtırmayan CHP zihniyeti, bugün de bize karşı" Yahşihan'daki altyapı çalışmalarına yönelik yapılan eleştirilere Başkan Türkyılmaz'dan cevap Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz: "Dün Ayasofya...

14.08.2020 20:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:17

MHP'li başkandan CHP'ye: "CHP zihniyeti her şeye karşı"

Başkan Türkyılmaz: "Ayasofya'yı açtırmayan CHP zihniyeti, bugün de bize karşı"

Yahşihan'daki altyapı çalışmalarına yönelik yapılan eleştirilere Başkan Türkyılmaz'dan cevap

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz:

"Dün Ayasofya Camii'ni açtırmayan zihniyet bugün burada da suyun altyapının yapılmamasını istiyor"

KIRIKKALE - Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Bu CHP zihniyeti her yerde karşımıza çıktığı gibi burada karşımıza yine yasakçı ve itirazcı olarak karşımıza çıkıyor. Dün Ayasofya Camii'ni açtırmayan zihniyet bugün burada da suyun, altyapının yapılmamasını istiyor" dedi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede yapımı devam eden altyapı çalışmaları ile ilgili sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ'a yönelik basın toplantısı düzenledi. Eski altyapıdan sökülen paslı botu ve vanaları makam masasında sergileyen Türkyılmaz, 2 günlük su kesintisi için ilçenin 200 yıllık geleceğini bekletmenin doğru olmadığını söyledi.

İlçede altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Özellikle son günlerde şahsım, belediyem ve çalışanlarım adına sosyal medyada karalama kampanyaları başlanmakta. Bugün en son örneği de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ beyefendinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya istinaden ben de sizleri buraya davet ederek ilçemizin hangi aşamalardan geçtiğini, bugüne kadar ne yapıldığını tane tane anlatıp her şeye karşı olan, her şeye de karşı duran Onur Yüksel Bozdağ Bey'e cevap verme isteği gereğinde bulundum" ifadesini kullandı.

Türkyılmaz, konuşmasının hemen başında CHP İl Başkanı Bozdağ'ın sosyal medyadan yazdıklarını şu sözlerle hatırlattı:

"Yahşihan'da yaşanan su kesintileri büyük bir beceriksizlik örneğidir. Salgının tırmandığı bugünlerde evlerin musluklarından su akıtmamak bir belediyenin asli görevlerini yerine getirmemesidir. Altyapı çalışması da bunun bahanesi olamaz. İsterseniz en iyi ihtimalle 500 güne tamamlanacağı söylenen altyapı çalışması süresi boyunca tüm Yahşihan'ı başka bir yere taşısın. İşiniz bitince çağırırsınız. ya da dur daha iyi bir fikir; Youtube'den sponsorlu reklam verirsiniz işiniz bitince. Nasıl olsa alıştınız diyor."

"500 günde altyapı tamamlanacak"

31 Mart 2019 tarihinde Belediye Başkanı olarak seçildiğini dile getiren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde Yahşihan'da büyük bir altyapı sıkıntısı olduğunu yağan yağmurlardan Yenişehir Mahallesinde su kesintilerinin farkına vardık. Bizden önceki arkadaşlar 15 Temmuz 2017 tarihinde altyapı ile ilgili bütün çalışmaları durdurmuş. Biz de 6 Mayıs 2019 tarihinde müracaat edip demişiz ki 'kaldığınız yerden devam edeceğiz.' Bizden önceki arkadaşlar sadece kanalizasyon yapacakken biz hem yağmur suyunu hem de içme suyunu dahil etmişizdir. Buna istinaden de İller Bankası 4 Şubat 2020 tarihinde ihaleyi yapıyor. Bize de yer teslimini 15 Haziran 2020 tarihinde Yahşihan'da ilk kazma vuruluyor. Bugün itibariyle Yahşihan'da altyapının yüzde 20'si tamamlandı. Bize geldiklerinde 750 gün iş bitirme süresi verilmiş. Biz de görüştüğümüzde 500 güne çektiler. İnşallah bu daha kısa sürede devam edecektir"

"Ayasofya'yı açtırmayan CHP zihniyeti, bugünde bize karşı"

CHP zihniyetinin her yerde karşılarına çıktığını anlatan Türkyılmaz, "Burada karşımıza yine yasakçı ve itirazcı olarak karşımıza çıkıyor. Dün Ayasofya Camii'ni açtırmayan zihniyet bugün burada da suyun, altyapının yapılmamasını istiyor. Şu an elimde gördüğünüz Yahşihan'dan çıkan su borusu ve vanalar pas içerisinde. Bu şekilde eğer Yahşihan'da suyu içmek istiyorlarsa benim saygım sonsuz. İtfaiyemiz ile toplamda 15 bin tona yakın su dağıtmışız. Şimdi diyeceksiniz ki zaten belediyenin asli görevi, evet asli görevimiz. Bugün biz bu altyapıyı yapmazsak 2 Ekim'de üniversiteli arkadaşlar geldiğinde Yenişehir bir havuz haline geliyor. Yağmur yağdığında su basıyor. Sen beyefendi iki gün susuz kaldın diye Yahşihan'ın 200 yıllık geleceğini mi bekletelim?" diye konuştu.

"Altyapının yüzde 20'sini tamamladık"

Türkyılmaz, "Eğer kamuoyu bunu diyorsa ki 'Osman bey bunu yapma', ben seve seve bu boruları ve vanaları değiştirmeyeceğim. Biraz insaflı olması gerekirler. Bugüne kadar 60 günde yapılanlar ise 32 kilometre içme suyu hattı, 2 kilometre yağmur suyu hattı, 9 kilometre kanalizasyon hattı gerçekleştirdik. Bugüne kadar da yüzde 20'sini tamamlamışız" şeklinde konuştu.

MHP'li başkandan CHP'ye: 'CHP zihniyeti her şeye karşı'

Kaynak: İHA

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