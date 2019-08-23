MHP'li başkana saldırı

23.08.2019 19:18

MHP Eskipazar İlçe Başkanı Ali Osman Kumlar, uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde ki Cami Caddesi üzerinde önceki gün karşılaşan Kumlar ile E.K. ve S.K, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kumlar, aldığı sopa ve levye darbeleriyle yaralandı.

Hastaneye kaldırılan kumlar, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA