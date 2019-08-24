MHP'li başkan teknedeki yangında yaralandı

MHP'li başkan teknedeki yangında yaralandı

Adana'nın MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, Yumurtalık ilçesinde balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında yaralandı.

24.08.2019 13:43
MHP'li başkan teknedeki yangında yaralandı

Adana'nın MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, Yumurtalık ilçesinde balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında yaralandı.


Alınan bilgiye göre, olay, Yumurtalık'ta meydana geldi. MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, oğlu Tuğşat Ağca ve arkadaşı Cemal Gökçe ile birlikte balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Ancak teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ağca ve Gökçe, yangını söndürmek isterken alevlerin içinde kaldı.


Yangını gören diğer balıkçılar yardıma gelerek yangını söndürdü. Yangından dolayı yaralanan Ağca, ihbar üzerine kıyıda bekleyen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Hafif yaralanan oğlu ve arkadaşı ise ayakta tedavi edildi. Ağca'nın yoğun bakıma kaldırıldığı ancak durumunun iyi olduğu ve hastanede yanık tedavisi göreceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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