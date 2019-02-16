MHP'li Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ile Canlar Rahat Edecek

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzce Hayvanları ve Hayvan Haklarını Koruma Derneğini ziyaret etti.

31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına yoğun bir tempo ile devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Düzce Üniversite Öğrencileri tarafından kurulan ve faaliyetlerini dernek statüsünde sürdüren Düzce Hayvan Hakları Derneği, Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın destekleriyle canlara daha rahat bir şekilde yardım edebiliyor.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Adaylık sürecinden önce derneğe araç tahsisi yaparak şahsı olarak destek vermiştir. Üniversite öğrencilerinin kendi imkanları ile yaptığı çalışmalara direk olarak destek veren Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Sizlerin yapmış olduğu çalışmaları yakınan takip eden biri olarak kutluyor ve gurur duyuyorum. Hayvan sever biri olarak sizin yanınızda bugün olduğu gibi yarında olacağım. Kuracağımız hayvan barınağını sizin kanalınızla destekleyerek sokaklarda zor şartlar altında yaşayan hayvanların doğal alanlarını korumak şartıyla yeni yaşam alanları oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Dernek üyeleri Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Dernek Üyeleri, "Dernek olarak bize yapmış olduğunuz yardımlardan ve desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Derneğimize araç tahsisi sağladınız ve bunu Belediye Başkan Adaylığınızla bir alakası olmadığını çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştular. Üniversite öğrencileri tarafından kurulan dernek faaliyetlerinin ardından öğrencilerin sorunları da ziyarette konuşuldu. Üniversite öğrencileri ulaşım, sosyal alan eksikliği, bisiklet yolları gibi konularda Başkan Adayı Bıyık'a projeleri olup olmadığını sordular.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Üniversite öğrencileri bizler için çok önemlidir. Sizin yaşamış olduğunuz sorunlara hakimiz ve bu kapsamda çeşitli projeler ile yola çıktık. Ulaşımın öğrenciye daha uygun bir fiyata sağlanabilmesi ve aynı zamanda araç sahiplerinin mağdur olmamaları adına çalışmalar yapacağız. Üniversite ile Düzce merkez arasında bisiklet yolları yapma konusunda çalışmalar yürüteceğiz" şeklinde konuştu. Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA