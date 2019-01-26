MHP'li Başkan Adayı Dur Durak Bilmiyor

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Konuralp esnafını ve pazarcısını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bıyık'ın seyyar boyacı tezgahının başına geçmesi renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına dur durak bilmeden devam eden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Konuralp'te Cuma günleri kurulan pazaryerini ve Konuralp esnafını ziyaret ederek destek istedi.

Ziyaretlere MHP İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile MHP Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri de Erdoğan Bıyık'a eşlik etti.

Pazarcılar Erdoğan Bıyık'a ikramlarda bulundular

Konuralp'te kurulan pazaryerinde pazarcı esafının yoğun ilgisi ile karşılaşan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a pazarcılar elma ve portakal ikram ettiler. İkramları geri çevirmeyen Bıyık, "Sizin taleplerinizi ve isteklerinizi çok iyi biliyorum. 31 Mart'ta destekleriniz ile Belediyeyi alarak size hak ettiğiniz hizmeti ulaştırma adına çalışacağız" şeklinde konuştu.

Çocukluk dönemini hatırladı

Pazaryeri ziyaretinin ardından Konuralp esnafını da ziyaret eden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a ilgi gösteren Konuralp sakinleri tam destek sözü verdiler. Ziyaretler sırasında seyyar ayakkabı boyacısının tezgahına oturan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın enerjisi ve samimiyeti takdir topladı. Bıyık, "Ben çocukluk dönemlerimde babamın yanına okuldan sonra arta kalan zamanlarımda giderek dükkanımızda tamir edilen ayakkabıları boyardım. Ayakkabı boyama tezgahını görünce çocukluk dönemlerim aklıma geldi" şeklinde konuştu.

Düzce Belediyesinin Konuralp'te bulunan ek hizmet binasında çalışan personeli de ziyaret eden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, 31 Mart'tan sonra birlikte çalışmak temennilerinde bulunarak ziyaretini Konuralp ziyaretini sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA