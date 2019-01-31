MHP'li Başkan Adayı Bıyık'ın Demir Dövdü

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzceli olduğunu girdiği her ortamda hissettiriyor.

31 Mart Yerel Seçimlerine iki ay gibi bir süre kalmasına rağmen çalışmalarına erken başlayan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, girdiği her ortamda Düzcelilerin içinden gelen biri olduğunu, içimizden biri olduğunu hissettiriyor.

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın gezilerinde ilginç ve renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Yolda kalmış, çalışmayan bir taksicinin aracını iterek çalıştırmaya çalışan Erdoğan Bıyık, başka bir karede motosiklet ile poz verirken görüntülenirken girdiği demirci dükkanında demir dövmekten de geri kalmıyor. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın samimi ve içten davranışları vatandaş tarafından da takdirle karşılanıyor.

Azmimilli Mahallesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada vatandaşlar ile bir araya gelen MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık çalışmayan taksiyi itmeye çalışan vatandaşlara yardım ederek kendisi de aracı itti. Erdoğan Bıyık'ın da el verdiği araç el birliği ile çalıştırıldı. Ziyaretleri sırasında demirci dükkanına giren Başkan Adayı Erdoğan Bıyık hemen demir dövmeye başlayarak iş yeri sahibine yardımcı olması da yüzlerde gülümsemeye neden oldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyaretlerinde Erdoğan Bıyık motosiklete binmesi de ilginç görüntüler arasındaki yerini aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA