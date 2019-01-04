MHP'li Başkan Adayı Bıyık, "Düzce Esnafın Sorunlarını İyi Biliyorum"

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık seçim çalışmaları kapsamında Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı'yı ziyaret etti.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Düzce'de siyasi partilerin adaylarının açıklanması ile birlikte adayları sahada çalışmalarına ağırlık veriyor. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı'yı ziyaret etti. Ziyarette DESOB Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Düzce'nin sorunlarını ve esnafların sorunlarını çok iyi bildiklerini belirterek konuşmasına başlayan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Düzce'de esnafların çok ciddi sorunları olduğunu iyi biliyorum. Bende yıllardır Düzce'de esnaflık yapıyorum. Sorunların neden kaynaklandığını, neden çözüme kavuşturulmadığını çok iyi biliyoruz. Bizimde seçim projelerimizin için esnaflar ile ilgili olarak çalışmamız oldu. Göreve gelsek de gelmesek de Düzce'nin esnaflarının sorunları sorunumuzdur, çözüm bulmakta bizlerin boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a çıkmış olduğu yolda başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Kayıkçı, "Düzce'de esnafların ciddi sorunları var. Düzce'ye hizmet edecek kişilerin bu makamlarda oturması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA