MHP'li Başkan Adayı Bıyık'a Ev Ziyaretlerinde Tam Destek

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık sıkılmadık el bırakmıyor. Bıyık, esnaf ile kamu kurum ve kuruluşların amirlerini ziyaretlerinden sonra ev ziyaretleri de yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerinde çalışmalarını sürdüren MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık esnaflar ile kamu kurum ve kuruluşların amirlerini ziyaret etmişti. Çalışmalarına yoğun mesai anlayışı ile devam eden Bıyık, ev ziyaretleri de yaparak destek istiyor.

Ev ziyaretlerinde olumlu tepkilerle karşılaşan Bıyık, "Bizlere vatandaşlarımız büyük tenezzüh gösteriyor. Sürekli olarak vatandaşlarımızla çeşitli ortamlarda bir araya geliyoruz. Gelen olumlu tepkiler çalışma aşkımızı daha da kuvvetlendiriyor. Ak Partili olmasına rağmen yerel seçimlerde MHP'yi destekleyeceklerini söyleyenler bizim doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesidir" şeklinde konuştu.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a hayırlı olsun ziyaretleri gelmeye de devam ediyor. Düzce Sevdalıları Platformu üyeleri Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı ziyaret ederek başarılar dilediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA