MHP'li Ayhan, "MHP Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "MHP Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından önemli bir partidir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "MHP Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından önemli bir partidir." dedi.

Büyük Ardahan Oteli toplantı salonunda gerçekleştirilen MHP 13. Ardahan İl Başkanlığı Kongresine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bölgemizde dış siyasette bir takım problemler devam ediyor. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nde birliğimizi, beraberliğimizi, bekamızı korumak mecburiyetindeyiz diyen Ayhan, "MHP bu açıdan bu görevi deruhte etmiş, Türkiye'nin en uzun faaliyet gösteren iki siyasi partisinden biri olmuştur. 51 yıldır siyasi faaliyet gösteren kurumsal bir yapıdır. MHP Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından önemlidir" diye konuştu.

Salgın gibi büyük bir bela ile karşı karşıya olunmasına rağmen bu tür faaliyetleri sürdürmenin çok zor olduğuna işaret eden Ayhan, böyle bir süreçte insanların sağlığı ve gıda ihtiyacının önemli olduğunu vurguladı.

MHP Ardahan il örgütünün kentte önemli faaliyetler yaptığını, yapmayı sürdürdüğünü ifade eden Ayhan, şunları kaydetti: "MHP, bunları Türk milletinin onurlu geleceği, refahını korumak açısından yapmaktadır. Her şeyi demokrasi içinde hal edeceğiz. Biz herkesle anlaşmak istiyoruz. Herkesi yanımızda tutmak istiyoruz. Siyasal anlamda, sosyal ekonomik anlamda. Memleket dara düştüğü zaman birlik beraberlik içinde olunmasını arzuluyoruz. MHP bunu yapmıştır. 12 Eylül öncesinde de yapmıştır, daha sonrasında da yapmıştır. Bizim açımızdan bu serhat boyları çok önemlidir. Burada çalışıp katkı sağlayan ve MHP'nin Ankara'dan dimdik ayakta durmasını sağlayan arkadaşlardan Allah razı olsun. Bizler sizleri çok seviyoruz. Siyasi anlamda zaman zaman uzlaşamadıklarımız olur. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından biz biriz ve beraberiz. "

Konuşmanın ardından mevcut başkan Hülya Davutoğulları'nın tek aday olduğu kongrede oy verme işlemi başladı.

Kongreye genel merkez başta olmaz üzere, Ardahan AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ve çevre illerden partililer katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı