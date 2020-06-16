MHP'li Aydın ve beraberindeki heyet deprem bölgesinde
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MHP'li Aydın ve beraberindeki heyet deprem bölgesinde

Bingöl'de yaşanan 5.7'lik depremin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, beraberindeki heyetle köyleri gezerek, vatandaşları dinledi.

MHP'li Aydın ve beraberindeki heyet deprem bölgesinde
16.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:08

Bingöl'de yaşanan 5.7'lik depremin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, beraberindeki heyetle köyleri gezerek, vatandaşları dinledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, beraberinde MHK üyeleri ve il başkanlarıyla deprem yaşanan Bingöl'e geldi. Bingöl'de depremin hasar verdiği köyleri gezen Aydın, vatandaşlarla sohbet edip, onları dinledi ve sahada incelemede bulundu.

En çok hasarın yaşandığı Elmalı köyünü de ziyaret ederek vatandaşların duygularına tercüman olmak için köye geldiklerini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, "Yaralarına bir nebze sarmaya katkıda bulunabileceksek ne mutlu bize. Büyük bir heyetle buradayız. Elmalı köyü Yedisu ilçemizin merkez üstü. Depremin en fazla hissedildiği alan. Biz buraya gerçekten vatandaşımızın sıkıntılarını paylaşma noktasında katkıda bulunmak için buradayız. İhtiyaçlarını an ve an alıyoruz. Bir ufak sarsıntı daha oldu. Bu paniğe yol açıyor. Devletimiz bir çok anlamda buraya elini atmış. Daha önce heyet geldi. Çok önemli ihtiyaçlar yine devam ediyor. Çadır ihtiyacı köyümüzde yok ama köyümüze bağlı yaylada ve mezrada kalan vatandaşlarımız da var. Belki ulaşım sıkıntısından dolayı ulaştırılamadı" dedi.

4,3'lük depremi bölgede yaşayan Aydın, "Evlere insanlar korkudan giremiyor. Bir de temel ihtiyaçların giderilmesi noktasında portatif bir takım imkanlar buraya bir an önce sağlanırsa daha rahat olur. O zaman çadırda kalmalar daha anlamlı hale gelir. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Genel başkanımızın acılarını paylaştığını bende beyan etmek istiyorum. Bir şehidimiz var. Telef olan hayvanlar var. Devletimiz bunu karşılayacak güçtedir. Tüm yetkili organları ile buradadır" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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