MHP'li Aydın, Erzurum Kongresi'nin 101. yılını kutladı
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MHP'li Aydın, Erzurum Kongresi'nin 101. yılını kutladı

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 101 yıl önceki irade ve kararlılıkla Erzurum Kongresi'nin toplanmasının yıl dönümünü kutladığını belirtti.

MHP'li Aydın, Erzurum Kongresi'nin 101. yılını kutladı
22.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:36

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 101 yıl önceki irade ve kararlılıkla Erzurum Kongresi'nin toplanmasının yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Rus işgaline uğrayıp ardından Ermeni mezaliminin yaşandığı Erzurum'un, büyük bir dirilişle 23 Temmuz 1919'da Türkiye sathına yayılmış milli mücadelenin işaret fişeği olduğunu kaydetti.

Türk kültürünün sonsuza dek yok edilmesi için hücum edilirken 23 Temmuz 1919'da sömürgeciliğin egemenliğini kabul edenlerin aksine bir avuç vatan ve özgürlük sevdalısının, Mustafa Kemal'in önderliğinde bağımsızlık aşkıyla yollara düştüğünü anlatan Aydın, Mustafa Kemal'in 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplanan kongreye Erzurum delegesi olarak katıldığını ve kongre başkanlığına seçildiğini söyledi.

Aydın, 57 delegenin 14 gün boyunca düşman işgalinden kurtulmaya, özgürlüğe ve tam bağımsızlığa olan inancı ve iradeyi ortaya koyduğunu belirtti.

Günümüzde de milli varlığı tehdit eden mihrakların bulunduğunu, onların kirli emellerini görmezden gelerek yardım ve yataklık yapanların da olduğunu anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz mirasını ihanet eden odaklar bilmelidir ki yüce Türk varlığını sonsuza kadar koruyacak, Türk milletinin hakkını ve hukukunu sonsuza dek savunacak birer nefer olarak, genelde cennet vatanımız, özeldeyse dadaşlar diyarı Erzurum üzerinde kirli hesap ve plan yapanlara açıkça ifade etmek isterim ki Türk milletinin manda ve himaye altına alınması, işgal ve istilaya uğraması, sindirilmesi asla mümkün olmayacaktır. 101 yıl önceki irade ve kararlılıkla Erzurum Kongresi'nin toplanmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş kongre üyelerini, canları pahasına vatanı emanet eden şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz."

Aydın, konuşmasının sonunda Erzurumspor'u da süper lige yükselmesinden dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

Manşet

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