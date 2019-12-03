MHP'li Aydın: "Erzurum'a uçak sefer sayıları azaltılmamalı"

03.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:46

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum'a uçak sefer sayılarının azaltılmaması gerektiğini söyledi.

Aydın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Erzurum'un kışın turizm ile ayakta kalmaya çalışan bir kent olduğunu, turizmin de en önemli ayağını ulaşımın oluşturduğunu ifade etti.

Yoğun kar ve sis nedeniyle kara ulaşımının zor olduğu Erzurum'a hava yolu ile ulaşımının önemli olduğunu belirten Aydın, geçen yıl havalimanının tadilata alındığını, çalışmalar bitince uçakların yoğun siste de iniş yapabileceğini söyledi. Ancak yenilenecek pistin müteahhit tarafından zamanında teslim edilmediğini anlatan Aydın, bunun şehre en az 300 milyon lira zarar verdiğini vurguladı.

Şehirde 10 santimetre kar yokken bile birçok uçuşun iptal edildiğini dile getiren Aydın, uçuş iptalleri nedeniyle yapılan rezervasyonların da iptal edilmeye başlandığını ifade etti.

Erzurum'un iklim ve coğrafi şartlardan dolayı birçok zorluk yaşadığının altını çizen Aydın, hava yollarının hem sefer sayısı hem maliyet olarak ulaşımı kolaylaştırılması gerekirken, sefer sayılarının azaltıldığını söyledi. Aydın, şunları kaydetti:

"Burada kazan kazan mantığından ziyade hizmet götürme ayağı çok önemli işlev görmektedir. Havalimanının tadilatında gecikme olmuştur, bir ihmal vardır ama bunun bedeli, ulaşım ihtiyacı olan gariban vatandaşa çıkarılmamalıdır. Gece uçuş mesafesi daralıyor, iniş şartları zorlaşıyor olabilir ama bunun çözümü sefer sayısını azaltıp fiyatları yükseltmekten geçmemektedir. DHMİ ve THY'yi göreve çağırıyorum: Erzurum'a uçak sefer sayıları azaltılmamalı. Gece seferleri gündüz daha müsait zamanlara alınmalı."

Kaynak: AA