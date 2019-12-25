MHP'li Aydın: CHP milli duygularımızı sömürüyor

25.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:14

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, "Milli duygularımızı sömürerek, Atatürkçülük kisvesi altında, inanın Atatürk'ün ruhaniyetine halel getiren CHP'ye sesleniyorum. Mustafa Kemal'in sanki siyasi varisiymiş gibi düşünüp, oy veren kıymetli vatandaşlarımıza sesleniyorum. İnanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 'genel başkanımızın ifadesiyle' içine HDP kaçmış" dedi.

MHP'nin Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Edirne'de partililerle bir araya geldi. Partisinin il binasında düzenlenen toplantıda konuşan Aydın, Türkiye'nin iç ve dış siyasette büyük bir paralellik içeren sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyledi.

'NATO'DAN BEKLEDİĞİMİZ DESTEĞİ GÖREMEDİK'Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen, özellikle Akdeniz'de müttefiklik ruhuna zarar getirecek muamelelere maruz bırakıldığını dile getiren Aydın, "Yaptığımız bütün sınır ötesi operasyonlarda, özellikle terörün kaynağında kurutulması noktasındaki kararlılığımız bazen müttefik diye addettiğimiz ülkelerce sabote ediliyor. Burada en büyük müttefikimiz olması sıfatıyla Amerika'nın bizi NATO'nun 52'nci maddesinden doğan haklarımız noktasında ya da BM'nin 51'nci maddesindeki doğan hukuktan kaynaklanan hakkımıza rağmen, biz diyoruz ki, 'bizimle ilgili bir NATO üyesinin içerden ve dışarıdan istiklaline, istikbaline herhangi bir saldırı olursa, diğer üye devletlerin de kendilerine yapılmış addedip, burada mukavemet göstermesi gerekir.' Buna rağmen beklediğimiz desteği görmedik, tam tersine destekten ziyade PKK'nın sınır ötesi uzantısı olan PKK ve YPG'ye TIR'lar dolusu silah, mühimmat hatta lojistik destek sağladıklarını tespit ettik" dedi.'AKDENİZ'DE BİR OLDUBİTTİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'CHP'yi de eleştiren Aydın, "Biz uluslararası herhangi bir hamlede ülkemizin menfaatlerini düşünüp, önce ülke ve millet kararlılığı ile hareket ederken, maalesef Türkiye'de muhalefet adına muhalefet yapanların aynı hassasiyeti göstermediğine tanıklık ediyoruz. Dün Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'nı, Barış Pınarı Harekatı'nı sulandırmaya çalışanlar, sekteye uğratmaya çalışanlar, 'Bir bataklık, ne için gidiyoruz? Orada tuzaklar var' deyip, terör saldırılarına yasal bir zemin hazırlamaya çalışanlar gördüler ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başarılı bir şekilde sivillere zarar vermeden orada çok güçlü bir harekatı yönettiler. Dün oraya bataklık diyenler, millete fitne fesat sokanlar akabinde başarıya ortak olmaya çalıştılar. Bugün de bakıyoruz, Akdeniz'de bir oldubitti ile karşı karşıyayız" diye konuştu.'SİYASİ RANT PEŞİNDELER'Libya ile yapılan anlaşmalar sonucunda, dış güçlerin, AB ülkelerinin rahatsızlığını gördüklerini söyleyen Aydın, "Yunanistan, Kıbrıs Rum kesiminin ve İsrail'in rahatsızlığını anlıyoruz. Mısır reaksiyon gösterdi ama içeride ülkenin menfaatlerini bir kenara bırakıp, milli mesele olarak görmeyip, muhalefetin üzüm yemek gibi bir endişelerinin olmadığına tanıklık ediyoruz. Amaçları bağcıyı dövmek ve Türkiye'yi kaos ortamına çekmek. Türkiye'yi siyasi istikrarsızlığa çekip, bundan da siyasi rant elde etme peşindeler" dedi.'CHP'NİN İÇİNE HDP KAÇMIŞ'Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu CHP, İP ve ittifak kurdukları HDP, Afrin için söylediklerini şimdi Doğu Akdeniz için söylüyor. Son zamanlarda, özellikle artık bekleyip görüp hamle yapma, yenilmişlik psikolojisinden sıyrılıp artık bölgesinde güçlü lider bir ülke rolünü çok net bir şekilde ortaya koymamız, birilerini rahatsız ediyor. Milli duygularımızı sömürerek, Atatürkçülük kisvesi altında inanın Atatürk'ün ruhaniyetine halel getiren CHP'ye sesleniyorum. Mustafa Kemal'in sanki siyasi varisiymiş gibi düşünüp oy veren kıymetli vatandaşlarımıza sesleniyorum. İnanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin, genel başkanımızın ifadesiyle, içine HDP kaçmış. Bugün baktığımızda, bizi tekrar yüzyıl öncesindeki gibi dış mihraklarla gizli kapaklı bir takım şeyleri aynı ağızla savunduklarına tanıklık etmekteyiz."

Kaynak: DHA