MHP'li Aycan, şeker hastaları için sensör ve pompanın geri ödeme kapsamına alınmasını istedi
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MHP'li Aycan, şeker hastaları için sensör ve pompanın geri ödeme kapsamına alınmasını istedi

13.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:43
MHP'li Aycan, şeker hastaları için sensör ve pompanın geri ödeme kapsamına alınmasını istedi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, şeker hastalığı bulunan çocuk ve yetişkinler için kan şekerini düzenli olarak ölçen "sensör" ile kandaki duruma göre insülin veren "pompa" isimli cihazların SGK tarafından karşılanmasını talep etti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, şeker hastalığı bulunan çocuk ve yetişkinler için kan şekerini düzenli olarak ölçen "sensör" ile kandaki duruma göre insülin veren "pompa" isimli cihazların SGK tarafından karşılanmasını talep etti.

Aycan, Meclis'te, Anadolu Tip 1 Diyabet Derneği Başkanı Seyda Yıldız, dernek üyeleri ve şeker hastalığı bulunan çocuklarla düzenlediği basın toplantısında, 14 Kasım'ın "Dünya Diyabetliler Günü" olduğunu söyledi.

Diyabetin halk arasında şeker hastalığı olarak bilindiğini dile getiren Aycan, bu sağlık sorununun sadece Türkiye'de değil dünyada arttığına dikkati çekti.

Aycan, şeker hastalığının "tip 1" ve "tip 2" olarak belirtilen iki tipi olduğunu anlatarak "tip 1" diyabetin genellikle çocukluk döneminde başladığını bildirdi.

Türkiye'de yılda 1700 yeni vaka tespit edildiğini anlatan Aycan, bu hastalığın göze, böbreğe, kalbe, damarlara, bütün organlara, sinirlere zarar verdiğini, ömür boyu da sürdüğünü vurguladı. Aycan, "tip 2" diyabetin de ileri yaşlarda çıktığını, insanların spor yapmaması, beslenmesine dikkat etmesi gibi hatalarının bu hastalıkta etkisi olduğunu belirtti.

Bu hastalıkta sürekli ilaç kullanmak gerektiğine dikkati çeken Aycan, diyabet hastalarının takibinde, kan şekerini düzenli olarak ölçen "sensör" ile kandaki duruma göre insülin veren "pompa" isimli cihazların bulunduğunu söyledi.

Aycan, SGK'nin, pompanın yüzde 25'ini ödediğini dile getirerek, ancak hastaların genellikle ekonomik durumunun kötü olduğuna değindi. Aycan, "Şeker hastaları için hem sensörlerin, hem de pompanın tamamının SGK tarafından karşılanmasını istiyoruz. Özellikle tip 1 diyabetliler için mutlaka zorunlu. Tip 2 diyabetli olup da insüline bağımlı hale gelen kişiler için de bunu isteyebiliriz. Mutlaka sensör ve pompa, özellikle tip 1 diyabetliler için tamamıyla geri ödeme kapsamına alınmalıdır." diye konuştu.

Bununla ilgili SGK'ye talepte bulunan Aycan, bir karar çıkmadığını iddia etti. Aycan, bu talebin yerine getirilmesi için bir kez daha SGK'ye çağrıda bulunduğunu kaydetti.

Aycan, Kovid-19 salgınının önleme konusunda da tüm dünyanın başarısız olduğunu öne sürerek, hastalığı önlemek için hasta olanları ve temaslıları mutlaka toplumdan ayırmak gerektiğini belirtti.

Kovid-19'a karşı tam, güvenilir bir aşı ortayı çıkmadığını dile getiren Sefer Aycan, vatandaşın da yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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