MHP'li Aycan, müsilaj nedeninin denizin kirletilmesi olduğunu söyledi
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MHP'li Aycan, müsilaj nedeninin denizin kirletilmesi olduğunu söyledi

MHP'li Aycan, müsilaj nedeninin denizin kirletilmesi olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Marmara Denizi'ndeki müsilajın (deniz salyası) esas nedeninin, denizin kirletilmesi olduğunu söyledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Marmara Denizi'ndeki müsilajın (deniz salyası) esas nedeninin, denizin kirletilmesi olduğunu söyledi.

Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, çevrenin insan sağlığını doğrudan etkilediğini, insanda görülen hastalıkların yüzde 90'ının çevre faktörleri nedeniyle ortaya çıktığını kaydetti.

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası yayılmasına değinen Aycan, "Bu sorunun esas sebebi deniz suyunun kirletilmesidir. Bu, kanalizasyon veya sanayi atıklarının oluşturduğu bir kirliliktir. Bir iç deniz olan Marmara Denizi'nin durgun olması ve suyun sıcaklığı da deniz salyasının ortaya çıkmasının diğer nedenleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

Aycan, sanayi ve kanalizasyon atıklarının, arıtılmadan direkt nehir ve denizlere dökülmesinin çok ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'deki kanalizasyon sistemlerinde ciddi sorunlar olduğuna işaret eden Aycan, atıkların mutlaka arıtılması gerektiğini belirtti.

Aycan, arıtma yapılmadan kanalizasyon sistemi kurmanın doğru olmadığını, kanalizasyon atıklarının toprağa gömülmesinin daha güvenli olacağını söyledi.

Sefer Aycan, bugünkü teknikle tam arıtmanın mümkün olduğunu ancak maliyeti nedeniyle bundan kaçınıldığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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