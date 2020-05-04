MHP'li Aycan: Mayıs sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz
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MHP'li Aycan: Mayıs sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz

MHP'li Aycan: Mayıs sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz
04.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:27

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemlerin başarılı olduğunu belirterek, "Aynı şekilde sürdürürsek, önlem almaya devam edersek, mayıs ayının sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz" dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemlerin başarılı olduğunu belirterek, "Aynı şekilde sürdürürsek, önlem almaya devam edersek, mayıs ayının sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz" dedi.

MHP'li Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından 55 gün geçtiğini ve salgının 11 Nisan'da en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Alınan önlemlerin başarılı olduğunu, 11 Nisan'dan sonra vakaların azalmaya başladığını kaydeden Aycan, "Aynı şekilde sürdürürsek, önlem almaya devam edersek, mayıs ayının sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz" dedi.

'HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL'Önlemler sayesinde iyi gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Aycan, "İyi belirteler var ancak, tedbirlerin devam etmesi gerekiyor. Her şey bitmiş değil. Maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeden devam edersek, Allah korusun tekrar vaka yükselmeleri görülebilir. Vaka sayıları henüz  sıfırlanmadı. Sıfırlansa bile vakalar dünyada olmaya devam edecek" diye konuştu.'MESLEKİ TAZMİNAT VERMEMİZ LAZIM'Aycan, çok sayıda sağlık personelinin bu virüsten dolayı hastalandığını ve ölümler yaşandığını belirterek, onları sadece alkışlamanın yetmediğini bildirdi. Aycan, "Hala bu vakalar, ölümler ne olarak tanımlanacak net değil. Bir meslek hastalığı, iş kazası olarak tanımlanacak mı? Bu çok önemli. Çünkü tazminat alabilecekler mi? Ne statü tanıyacağız. Hastalanan ve ölen sağlık çalışanlarına mesleki tazminat vermemiz lazım. İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanunu buna müsait aslında" ifadelerini kullandı.

Aycan ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına devam etmesi gerektiğini vurguladı.


Kaynak: DHA

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