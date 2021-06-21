MHP'li Aycan: "İşitme kaybı için kullanılan kulak arkası cihazı ücretinin tamamını SGK karşılasın"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ileri derecedeki işitme kaybına karşı yapılan beyin sapı veya kulak implantı ameliyatı ile kulak arkası cihazı ücretinin tamamının SGK tarafından karşılanmasını istedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ileri derecedeki işitme kaybına karşı yapılan beyin sapı veya kulak implantı ameliyatı ile kulak arkası cihazı ücretinin tamamının SGK tarafından karşılanmasını istedi.

Aycan, dokuz yaşındaki bir çocukla birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işitme kaybı yaşayan çocukların ve ailelerinin yaşadığı sorunları dile getirdi.

Türkiye'de binlerce vatandaşın bu hastalıkla mücadele ettiğine dikkati çeken Aycan, hastalara kulak arkası işitme cihazlarının verildiğini ancak bu cihazların ileri derecede işitme kaybına uğrayan hastalara tam çözüm olamadığını belirtti.

Yeni teknolojilerin söz konusu olduğuna işaret eden Aycan, "İleri derecedeki işitme kaybına karşı beyin sapı veya kulağa implant yapılıyor. Bu ameliyat çok pahalı. İki kulak için yaklaşık 320 bin lirayı bulan bir maliyet söz konusu. SGK bu paranın 41 bin lirasını ödüyor. Bu ücret ödenmediği için vakalar birikmiş durumda. Bu konuda SGK'nin bir şeyler yapması gerekir. Ailelerin bunu karşılama şansı yok. Ayrıca kulak arkası işitme cihazı ücretinin tamamı da karşılanmıyor. SGK'nin bunun tümünü karşılaması gerekiyor." dedi.

Bu çocukların 3 yaşında mutlaka ameliyat edilmesi ve arkasından konuşma terapisi ile konuşabilmelerinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Aycan, SGK'den bu konuda destek beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta