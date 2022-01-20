MHP'li Aycan: "Gribal vakalarda da artış var"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Mevsimsel grip diye bilinen, her zaman gördüğümüz gribal vakalarda da artış var." dedi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Mevsimsel grip diye bilinen, her zaman gördüğümüz gribal vakalarda da artış var." dedi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada Kovid-19 vaka sayılarında yükselme olduğunu söyledi.

Kovid-19 vakalarında Omicron varyantının ağır enfeksiyon oluşturmadığını dile getiren Aycan, ancak bu varyantın bulaşma hızının yüksek olduğunu, virüsün 3 gün içinde kendini göstermeye başladığını, hastaneye yatışların ve ölüm hızının da düşük görüldüğünü anlattı.

Aycan, Kovid-19'a karşı herkesin üçüncü doz aşılarını tamamlamasını önererek, "Mevsimsel grip diye bilinen, her zaman gördüğümüz gribal vakalarda da artış var. Maske belki aşı kadar, belki aşıdan bile önemli hale gelmiştir." diye konuştu.

Sağlıkçılara yönelik şiddetin arttığına işaret eden Aycan, özveriyle çalışan sağlık personeline karşı saldırıları insanlıkla bağdaştırmadıklarını ve bunu kınadığını söyledi. Bu tür saldırıları gerçekleştirenlerin tutuksuz yargılanmamasını isteyen Aycan, ayrıca şiddet gösterenlere en üst sınırdan ceza verilmesinin caydırıcı olabileceğini ifade etti.

Aycan, sağlık personeline yönelik yasa düzenlemesinin de tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde olması gerektiğini dile getirerek, bunun üzerine bir çalışma yapıldığını belirtti.

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) Türkiye aleyhine tutum sergilediğini savunan Aycan, "TTB yönetimini bu tutum ve davranışlarından dolayı kınıyorum. TTB hiçbir zaman, Türk hekimlerini gerçek manada temsil etmemektedir, Türk hekimlerinden, Türk milletinden, devletinden kopuk bir tutumu var. Daima Türkiye'nin düşmanlarıyla birlikte hareket eden bir tutum sergilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Aycan, TTB yönetimindeki bazı kişilerin, terör örgütlerinin yurt dışındaki toplantılarına da katıldıklarını bildiklerini, TTB yönetiminin suç işlediğini ifade ederek, gerekenin yapılmasını istedi.