MHP'li Aycan'dan Kahramanmaraş'a yeni ilçe için kanun teklifi
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MHP'li Aycan'dan Kahramanmaraş'a yeni ilçe için kanun teklifi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kentin merkez Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nin ilçe olması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

MHP'li Aycan'dan Kahramanmaraş'a yeni ilçe için kanun teklifi
18.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:32

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kentin merkez Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nin ilçe olması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Kaplıca sularıyla ünlü Ilıca'nın yaklaşık 3 bin olan nüfusu, yaz sezonunda 40 bini buluyor.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, kente 65 kilometre uzaklıktaki Ilıca'nın şifalı kaplıca suyuna dikkat çekti. 19 mahallenin Ilıca'ya bağlanmasını öneren ve teklifin yasalaşması halinde Ilıca'nın 14 bin 355 nüfuslu ilçe olacağını belirten Aycan, kanun teklifinin gerekçesinde şunları kaydetti:

"Ilıca mahallesi sahip olduğu nüfus, eğitim kurumları, öğretmen ve öğrenci sayıları, turizmpotansiyeli, hane sayısı, tarım ve hayvancılık ve ilçe merkezine uzaklığı bakımından ilçe olması gerekmektedir. Ilıca 'da yaşayan vatandaşlarımızın da yıllardır beklentisi bu yöndendir. Böylece bağlanacak mahallelerde de kamusal hizmetler vatandaşa daha kolay ulaşacaktır. Ilıca mahallesinin ilçe olması, mahallenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunacaktır. Mahallenin ilçe olması, bölgenin önemli geçim kaynağı olan turizm, tarım ve hayvancılık hizmetlerini de olumlu etkileyecektir."SEZONDA NÜFUSU 40 BİNİ BULUYORMHP'li Aycan'ın ilçe olmasını istediği Ilıca, Kahramanmaraş'ın büyükşehir olduğu 2014'e kadar beldeydi. Yaklaşık 150 metre derinlikte çıkan şifalı sıcak su, borularla mahalle hamamlarındaki havuzlara taşınıyor. 05.00 ile 23-00 saatleri arasında hizmet verilen hamamlara 7'den 70'e herkes giderken, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumlarınca yapılan analizlere göre Ilıca'nın kaplıca suyu romatizmal hastalıklar, ortopedik ameliyatlar sonrası ve kaza sekelleri, fonksiyonel damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları kronik, bronşit, anfizem, üst solunum yolu hastalıkları, kadın hastalıkları, mide-bağırsak fonksiyonu bozuklukları, ülser, karaciğer ve afra esesi yetmezlikler, hepatit sekelleri ile dersi hastalıklara şifa oluyor.

Ilıca Mahallesi'nde, mayıs ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlanırken, sezonda nüfus 40 bine kadar çıkıyor.


Kaynak: DHA

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